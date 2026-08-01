Если вы встретили змею на улице

Чего не нужно делать: не пытайтесь ловить ее самостоятельно, не приближайтесь и не прогоняйте змею руками, не подпускайте к ней детей и домашних животных. Лучше держаться от змеи на расстоянии двух-трех метров — обычно змеи сами уходят, если их не беспокоить.

Что можно сделать:

— Предупредить соседей.

— Вызвать на место спасателей по телефону 112. Если это действительно сбежавший экзотический питомец, его обычно стараются поймать живым и передают эту задачу специалистам, например, из Московского зоопарка.

— Сообщить в профильные городские сообщества владельцев домашних питомцев или террариумов со змеями. Если это действительно домашняя змея, есть шанс, что ее ищет владелец.