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Большая змея ползает по парку и между домами 10-го микрорайона. Попытки поймать её пока безуспешны 01.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Вчера, 31 июля, примерно в 13:30 змею видели на стоянке у корпуса 1002. Позже, около 15 часов, ту же змею наблюдали у корпуса 1003, а затем у корпуса 1011.

«Она заползла в машину за корпусом 1003, — рассказала „Зеленоград.ру“ Наталия, автор фото. — Я позвонила в 112, но хозяин и полиция не нашли её в машине. А вчера вечером гуляла с собакой на Школьном озере, разговорилась про змею с собачником из корп 1004 — оказалось, он тоже видел змею в парке. Я показала фото — говорит, не эта, та змея была цветная, с преобладанием ярко-желтого цвета, ядовитая. Мы с ним решили, что кто-то в нашем районе держит змей, которые сбежали, и их не ищут. Не может быть таких совпадений, что в одном парке видели уже две экзотические змеи, которые у нас не водятся».

Еще два месяца назад такую же змею, как вчерашняя, видели в парке рядом с корпусами 1007, 1006, 1005 — знакомая Наталии тоже гуляла с собакой, и собака нашла змею: та лежала, свернувшись клубком. «Видимо, она сбежала из парка, когда там начали косить траву».

Что это за змея?

Судя по фото и видео, это с высокой вероятностью амурский полоз. Совпадают характерные признаки: чёрное тело, редкие узкие жёлто-кремовые косые полосы, которые раздваиваются по бокам, длинный постепенно сужающийся хвост.

Для Зеленограда это не местный вид: естественный ареал амурского полоза — Дальний Восток, Китай, Корея и Монголия. Поэтому наиболее вероятно, что змея сбежала из домашнего террариума.

При этом обычная летняя погода Москвы амурскому полозу вполне подходит: для активности ему нужны прогреваемые солнцем участки, укрытия и добыча — мыши, мелкие птицы, яйца, иногда лягушки. Всё это в Зеленограде есть. Зимовка в Москве тоже теоретически возможна, если полоз найдёт непромерзающее место — подвал, глубокую нору, полость под фундаментом.

Полозы неядовиты, не охотятся на человека и сами могут пострадать от стычки с кошкой или собакой, а при попытке их поймать — болезненно кусаться.

Если вы встретили змею на улице

Чего не нужно делать: не пытайтесь ловить ее самостоятельно, не приближайтесь и не прогоняйте змею руками, не подпускайте к ней детей и домашних животных. Лучше держаться от змеи на расстоянии двух-трех метров — обычно змеи сами уходят, если их не беспокоить.

Что можно сделать:
— Предупредить соседей.
— Вызвать на место спасателей по телефону 112. Если это действительно сбежавший экзотический питомец, его обычно стараются поймать живым и передают эту задачу специалистам, например, из Московского зоопарка.
— Сообщить в профильные городские сообщества владельцев домашних питомцев или террариумов со змеями. Если это действительно домашняя змея, есть шанс, что ее ищет владелец.

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Метки:
микрорайон 10, дикие животные
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