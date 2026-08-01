Рабочие, которые были на стройплощадке, не смогли объяснить, почему шезлонги поставили до устройства газона: за этот участок отвечает другая бригада. Когда корреспондент «Зеленоград.ру» был на объекте, там работали лишь несколько сотрудников «Жилищника» — они собирали мостик и пирс для рыбаков. Эти конструкции планируют установить через неделю.

В целом благоустройство должны были закончить к 30 июля, но работы продолжаются. Глава управы сообщил, что теперь их планируют завершить в середине августа.

Бригады «Жилищника» на объекте менялись уже несколько раз. Бывший начальник участка рассказал «Зеленоград.ру», что сейчас здесь работает новая бригада.