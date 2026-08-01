Шезлонги у Чёрного озера поставили прямо на голую землю 01.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Если бы мы не видели это своими глазами, решили бы, что фотографию сгенерировала нейросеть. Но нет: шезлонги действительно стоят прямо на грунте. Чтобы воспользоваться лежаками, приходится идти по рыхлой земле.

Рабочие, которые были на стройплощадке, не смогли объяснить, почему шезлонги поставили до устройства газона: за этот участок отвечает другая бригада. Когда корреспондент «Зеленоград.ру» был на объекте, там работали лишь несколько сотрудников «Жилищника» — они собирали мостик и пирс для рыбаков. Эти конструкции планируют установить через неделю.

В целом благоустройство должны были закончить к 30 июля, но работы продолжаются. Глава управы сообщил, что теперь их планируют завершить в середине августа.

Бригады «Жилищника» на объекте менялись уже несколько раз. Бывший начальник участка рассказал «Зеленоград.ру», что сейчас здесь работает новая бригада.

Что ещё не готово

На территории ещё нет спасательной вышки, медицинского пункта, модульных туалетов и кабинок для переодевания. Также остаются незавершённые участки пешеходных дорожек.

На детской и спортивной площадках не уложили резиновое покрытие. Третья площадка, где должны поставить теннисный стол и волейбольную стойку с сеткой, тоже не готова: пока туда только завезли песок.

Несмотря на незавершённые работы, зона отдыха уже заполнена людьми. Дети играют на площадке среди сигнальных лент, взрослые отдыхают на качелях, а некоторые по рыхлому грунту добираются до шезлонгов.

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Метки:
благоустройство, черное озеро
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