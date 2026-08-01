Трое зеленоградских школьников отправятся в Большую арктическую экспедицию 01.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Артем Исмагилов, Ольга Тютина и София Горина прошли один из самых сложных отборов среди школьников и студентов Москвы. Из более чем 10 тысяч заявок выбрали всего 14 участников — на одно место претендовали в среднем свыше 700 человек.

В августе подростки отправятся на мыс Челюскин — крайнюю северную точку материковой России, где будут восстанавливать мемориал полярникам и помогать ученым изучать природу Арктики.

Артем учится в колледже предпринимательства №11, Ольга — в школе №1194, София — в школе №1557. Каждый год московские школы и колледжи получают приглашение участвовать в отборе. Он длится несколько месяцев: участники записывали мотивационные видео, писали Арктический диктант, решали головоломки о Крайнем Севере, соревновались в лыжной гонке и защищали исследовательские проекты по естественным наукам.

Финальным испытанием отбора в этом году стал десятидневный поход по Карелии. За это время участники прошли около 60 километров, учились жить в полевых условиях и по пути посетили места боев Великой Отечественной войны.

Экспедицию с 2018 года организует Департамент образования и науки Москвы, ее бессменный руководитель — путешественник Матвей Шпаро. На мысе Челюскин участников делят на две команды: одна восстанавливает мемориал советским полярникам, другая помогает ученым — берет пробы воды, воздуха и мхов, фиксирует птиц, насекомых и растения для научных баз данных. Работа приносит реальные результаты: участница прошлогодней экспедиции рассказывала, что в собранных ею образцах мха ученые потом обнаружили ранее неизвестных науке жуков.

Как рассказывал Артем в одном из интервью, за плечами у него уже несколько походов, поэтому к поездке относится спокойно. Больше всего он надеется увидеть китов — прошлым летом участникам экспедиции удалось наблюдать с берега сразу трех животных. А если повезет — и белого медведя.

Большую арктическую экспедицию проводят ежегодно. Отбор обычно стартует в феврале и открыт для московских школьников и студентов колледжей от 15 до 21 года. Сайт проекта https://projects.goulp.ru/bae/

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Метки:
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