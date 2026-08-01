Финальным испытанием отбора в этом году стал десятидневный поход по Карелии. За это время участники прошли около 60 километров, учились жить в полевых условиях и по пути посетили места боев Великой Отечественной войны.

Экспедицию с 2018 года организует Департамент образования и науки Москвы, ее бессменный руководитель — путешественник Матвей Шпаро. На мысе Челюскин участников делят на две команды: одна восстанавливает мемориал советским полярникам, другая помогает ученым — берет пробы воды, воздуха и мхов, фиксирует птиц, насекомых и растения для научных баз данных. Работа приносит реальные результаты: участница прошлогодней экспедиции рассказывала, что в собранных ею образцах мха ученые потом обнаружили ранее неизвестных науке жуков.