Девять дней без единого желания повернуть назад

Рюкзак на старте весил 26 килограммов. От базового лагеря до штурмового Михаил поднимался в среднем пять-шесть часов. Ел в основном сублимированную еду — готовые блюда вроде каши или пасты с мясом, которые достаточно залить кипятком. Воды нёс с собой около двух литров, а пополнял запас в лагерях и на подходе между ними — там есть талая вода, но, чтобы её можно было пить, нужно добавлять изотоники.

Совсем один подросток был не всё время: почти на каждом переходе кто-то встречался, а в день штурма вершины он столкнулся с инструктором, с которой уже был знаком по штурмовому лагерю.

С погодой почти повезло. Единственным по-настоящему тяжёлым и долгим стал именно день штурма. Михаил вышел на маршрут в полночь: открыв палатку, он рукой почувствовал, что она успела покрыться инеем и обледенеть. Шторм застал его ночью, снаружи было очень холодно, и оставалось либо двигаться без остановки, либо ждать до утра внутри. Он выбрал первое: следующие три часа в темноте невозможно было понять, сколько уже пройдено и какой держится темп. Именно тогда, признаётся юный альпинист, было по-настоящему страшно.

Подъём до вершины занял десять часов, самым тяжёлым участком стал взлёт после верхних скал Ленца на высоте 5200 метров. На вершине ветер достигал 50 километров в час. О том, что он поднялся, первыми узнали родители, а следом — близкие друзья-альпинисты. За все время восхождения, говорит Михаил, у него не было ни одного момента, когда он всерьёз думал развернуться.

Спуск до штурмового лагеря — ещё около пяти часов, после трёхчасового отдыха там Байриков продолжил спускаться до базового. В сумме в тот день он провёл на ногах около 20 часов.