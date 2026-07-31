Шестнадцатилетний зеленоградец в одиночку поднялся на Эльбрус — без связи и одобрения родителей 31.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Михаил Байриков совершил восхождение на восточную вершину Эльбруса (5621 метр, на 21 метр ниже западной) — по северному маршруту, одному из самых автономных на горе: здесь нет канатных дорог и гостиниц, связь работает лишь местами, а большинство альпинистов ходят группами. Он прошёл маршрут в одиночку за девять дней.

За четыре месяца до восхождения Михаил решил, что пойдёт на Эльбрус один. Родителям идея соло-восхождения не понравилась: их пугали новости о несчастных случаях в горах. В итоге родители смирились и не стали ставить условий, только попросили: «Пиши каждый раз, когда будет связь».

К тому моменту у Байрикова уже была наработана физическая и техническая база: альпинизмом он занимается два года, тренируется в альпклубе МИЭТа, а первым серьёзным восхождением стало восхождение на Казбек с южной стороны. Оставалось продумать маршрут и выбрать даты.

Регистрацию в МЧС оформить не удалось — не было интернета

До базового лагеря Михаил добрался, как и большинство альпинистов, на такси повышенной проходимости, а дальше шёл один. Полностью зарегистрировать восхождение в МЧС не получилось: по его словам, оформлять регистрацию нужно уже в момент выхода на маршрут, а связи там не было.

Поэтому вместо формальной регистрации он, как и другие альпинисты в такой ситуации, каждый раз докладывал о выходе — сколько времени рассчитывает быть в пути и когда должен вернуться — по рации: сотрудники МЧС дежурят на базовом и штурмовом лагерях северного маршрута.

Девять дней без единого желания повернуть назад

Рюкзак на старте весил 26 килограммов. От базового лагеря до штурмового Михаил поднимался в среднем пять-шесть часов. Ел в основном сублимированную еду — готовые блюда вроде каши или пасты с мясом, которые достаточно залить кипятком. Воды нёс с собой около двух литров, а пополнял запас в лагерях и на подходе между ними — там есть талая вода, но, чтобы её можно было пить, нужно добавлять изотоники.

Совсем один подросток был не всё время: почти на каждом переходе кто-то встречался, а в день штурма вершины он столкнулся с инструктором, с которой уже был знаком по штурмовому лагерю.

С погодой почти повезло. Единственным по-настоящему тяжёлым и долгим стал именно день штурма. Михаил вышел на маршрут в полночь: открыв палатку, он рукой почувствовал, что она успела покрыться инеем и обледенеть. Шторм застал его ночью, снаружи было очень холодно, и оставалось либо двигаться без остановки, либо ждать до утра внутри. Он выбрал первое: следующие три часа в темноте невозможно было понять, сколько уже пройдено и какой держится темп. Именно тогда, признаётся юный альпинист, было по-настоящему страшно.

Подъём до вершины занял десять часов, самым тяжёлым участком стал взлёт после верхних скал Ленца на высоте 5200 метров. На вершине ветер достигал 50 километров в час. О том, что он поднялся, первыми узнали родители, а следом — близкие друзья-альпинисты. За все время восхождения, говорит Михаил, у него не было ни одного момента, когда он всерьёз думал развернуться.

Спуск до штурмового лагеря — ещё около пяти часов, после трёхчасового отдыха там Байриков продолжил спускаться до базового. В сумме в тот день он провёл на ногах около 20 часов.

Самое красивое — не вершина, а рассвет на высоте 4500 метров

Всё время, по его словам, было ощущение, что всё идёт по плану — он оказывался именно там и именно тогда, где и рассчитывал. Почти не отвлекался на виды: с северной стороны Эльбруса они не такие эффектные, как с юга или востока, а штурмовой лагерь, где он провёл большую часть времени, почти всё время был в облаках.

Самым красивым моментом стало то, что происходило над облаками — они расстилались, как море, — и рассвет, который он встретил на высоте 4500 метров. Когда восхождение закончилось, оно, по словам Михаила, ощущалось «как большая прогулка».

Через несколько дней после восхождения Эльбрус снова оказался в сводках трагедий

19 июля, через три дня после того, как Михаил поднялся на вершину, при восхождении по восточному склону сорвались со скал 11-летний мальчик и его отец: ребёнок погиб, взрослый получил травмы. Ещё через неделю после этого на Эльбрусе произошла ещё одна трагедия. Группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины попала в шторм при спуске с горы. Пять человек погибли, двоих удалось спасти.

Байриков об этих трагедиях знает. «Если хочешь бояться этого мира — читай новости, если хочешь его полюбить — путешествуй», — говорит он. При этом сам подчёркивает: без опытного наставника и жёсткой подготовки такое восхождение невозможно, а новичкам советует идти в горы не одному, а с группой. По его собственной оценке — не статистика, а личное впечатление — даже у взрослых групп с гидами до вершины Эльбруса не доходит примерно половина участников.

Следующая цель — пройти «крест» между двумя вершинами Эльбруса

Михаил не планирует останавливаться на достигнутом. 15 августа он едет в Сочи — там, по его словам, будет вести группу новичков в качестве инструктора. Также рассчитывает подняться на Фишт, Оштен и Пшехо-Су. В октябре его ждут альпинистские сборы.

Но главная цель остаётся на Эльбрусе: в следующем году Байриков хочет пройти по самому сложному из четырёх маршрутов горы — западному, подняться на западную вершину, спуститься на седловину между вершинами и оттуда подняться на восточную — пройти так называемый крест, а затем спуститься по восточному маршруту.

Когда он вернулся домой, никакой торжественной фразы не прозвучало — только «Слава богу, что вернулся живой». Все девять дней, признаётся Михаил, родители очень переживали: «а в итоге я сделал то, что многим взрослым не удаётся».

«Если мне кто-то скажет, что 16-летнему подростку нельзя идти на пятитысячник в одиночку, — говорит Байриков, — я соглашусь с их мнением. Но я бы всё равно совершил это восхождение».

  • О своих восхождениях он рассказывает в телеграм-канале The Youngest Solo.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
спорт, подростки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Картинки с выставки: какими задумывались знаменитые часы МИЭТа Новости
Машину конфисковали за повторное пьяное вождение — и передали военным Новости
К больнице, где лечатся зеленоградцы, обещают провести метро Новости
Штрафы за езду без фар «выписывают» в Зеленограде три камеры Новости
Ночные игры в футбол на дворовой спортплощадке не дают спать — управа советует вызывать полицию, но это почти не помогает Новости
Автопробег ко Дню ВДВ проедет от старого кладбища до Каменки Новости
«Собаки Качалова» и «Мистер Твистер» бесплатно выступят у Михайловского пруда Новости
После ливня ручей в зеленоградском лесопарке превращается в горную реку Новости
В автобусах Подмосковья проезд при оплате телефоном подешевеет на 18 рублей Новости
У вокзала Крюково запускают уличные концерты — проект откроет Леона Аврелина. Подать заявку может любой музыкант Новости
Из Крюково — прямо к современному искусству. Что происходит в новом ТОН-Центре у Ленинградского вокзала Новости
Международный джазовый фестиваль с музыкантами из США и Бразилии впервые пройдет в МИЭТе Новости
Регбисты из Зеленограда выиграли Кубок России Новости
Срок строительства дублёра Пятницкого шоссе продлили ещё на год. Контракт подорожал более чем на 50% Новости
«Всю жизнь рисовал, а водить автобус мечтал с детства»: выставка Вячеслава Куртенера открылась в КЦ «Зеленоград» Новости
Больше спирта получили учёные из МИЭТа благодаря серебру и электрическому полю Новости
Фанеру для защиты деревьев при благоустройстве прибили к самим деревьям Новости
Из Школьного озера достали утонувшего мужчину. Ещё одного человека спасатели успели откачать Новости
Концерт известной фолк-певицы Марины Девятовой — 3 января в КЦ «Зеленоград» Новости
Разметку платной парковки рисуют на улице Юности Новости
Фестиваль Индии с танцами и красками холи — 2 августа в торговом парке «Отрада» Новости
Многодетную семью из Зеленограда наградили почетным знаком — они воспитывают семерых детей Новости
Запуск новых электробусов в Зеленограде зависит от развития зарядных станций Новости
Гитарист Газманова, Орбакайте и солистки группы «Тату» сыграет вечером 30 июля у Школьного озера Новости
Продолжение реконструкции теплотрассы на Центральном проспекте перенесли на 2027 год — временных труб на тротуаре не будет Новости
Жители зеленоградского Малино снова выступили против опасного транзита грузовиков — конфликт продолжается несколько лет Новости
Беспилотник попал в многоквартирный дом в Подмосковье. На подлёте к Москве сбили более 80 БПЛА Новости
«Есть время? Погнали». У вокзала Крюково по вечерам играют музыканты из Москвы Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру