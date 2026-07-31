Маленький поэтический фестиваль — 1 августа у Школьного озера 31.07.2026 ZELENOGRAD.RU

В субботу с 13:00 до 14:30 в Озеропарке выступят зеленоградские поэтессы с легкой и теплой энергетикой. Прозвучит арфа.

Среди выступающих — участницы с литературными достижениями и премиями: Валерия Гречина, Мария Колкер и Мария Фроловская.

  • Вход свободный. Возрастная рекомендация — 12+
  • По текущему прогнозу — в субботу днем до +25, возможен дождь.
  • Шатер библиотек — крытый.

В наших краях лето всегда короткое, маленькое. Но, уходя, каждое лето оставляет после себя очень многое — воспоминания о тепле и солнце, брызги фонтана, первый одуванчик, вкус клубники или запеченной в костре картошки, разлуки и встречи, поездки и возвращения. А вдруг можно было бы сложить это маленькое лето в карман и унести с собой? Можно. Только сначала необходимо превратить лето в слова, рифмы, строки.

Выступят уже известные в культурной сфере авторы — Мария Фроловская, Валерия Гречина и Мария Колкер, а также другие поэтессы Зеленограда.

  • Мария Фроловская — выпускница Литинститута имени Горького, лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов, таких как «Русский Гофман», «Русские рифмы», «Мцыри» и других, автор трех поэтических книг и либретто нескольких мюзиклов. Член Союза литераторов России.
  • Валерия Гречина — писатель, поэт, журналист, финалист российских и международных литературных конкурсов, автор двух книг «Тритоны» и «Красная ягода». Ведет занятия по литературному творчеству для детей и молодежи, проводит уютные творческие встречи вместе со своим другом — плюшевым гусем Валерой.
  • Мария Колкер — детский писатель и книжный иллюстратор. Нарисовала более 70-ти книг для издательств в России, Великобритании, США и Южной Корее. Автор книжек-картинок и повестей. Дважды лауреат «Образа книги» в номинации «Авторская книга». Пишет как книжки-картинки для самых маленьких, так и сказочные повести для читателей постарше. И, конечно, стихи.

Концерт пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002

  • Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05

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Метки:
досуг, фестиваль, школьное озеро, мероприятие, поэты, Озеропарк
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