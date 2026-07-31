В наших краях лето всегда короткое, маленькое. Но, уходя, каждое лето оставляет после себя очень многое — воспоминания о тепле и солнце, брызги фонтана, первый одуванчик, вкус клубники или запеченной в костре картошки, разлуки и встречи, поездки и возвращения. А вдруг можно было бы сложить это маленькое лето в карман и унести с собой? Можно. Только сначала необходимо превратить лето в слова, рифмы, строки.

Выступят уже известные в культурной сфере авторы — Мария Фроловская, Валерия Гречина и Мария Колкер, а также другие поэтессы Зеленограда.

Мария Фроловская — выпускница Литинститута имени Горького, лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов, таких как «Русский Гофман», «Русские рифмы», «Мцыри» и других, автор трех поэтических книг и либретто нескольких мюзиклов. Член Союза литераторов России.

Валерия Гречина — писатель, поэт, журналист, финалист российских и международных литературных конкурсов, автор двух книг «Тритоны» и «Красная ягода». Ведет занятия по литературному творчеству для детей и молодежи, проводит уютные творческие встречи вместе со своим другом — плюшевым гусем Валерой.

Мария Колкер — детский писатель и книжный иллюстратор. Нарисовала более 70-ти книг для издательств в России, Великобритании, США и Южной Корее. Автор книжек-картинок и повестей. Дважды лауреат «Образа книги» в номинации «Авторская книга». Пишет как книжки-картинки для самых маленьких, так и сказочные повести для читателей постарше. И, конечно, стихи.

Концерт пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002