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Образовательный пикник для беременных и кормящих мам — 7 августа у Школьного озера, регистрация открылась 31.07.2026 ZELENOGRAD.RU

В пятницу, 7 августа, с 13:00 до 15:00 в Озеропарке пройдет встреча, которую совместно организуют зеленоградские библиотеки и врачи роддома.

Пикник посвящен Неделе грудного вскармливания.

Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться.

  • По предварительному прогнозу — 7 августа днем до +26, переменная облачность, возможен дождь. Шатер библиотек — крытый.

Программа разработана для беременных и кормящих мам и предназначена для взрослых участниц (не для детей):

  • Мастер-класс по грудному вскармливанию и слингам
  • Фитнес для мамы и малыша
  • Лекции врача-неонатолога, врача-педиатра и врача-ортопеда
  • Арт-терапия на свежем воздухе с психологом
  • Лекция «Как облегчить быт с маленьким ребенком»
  • Мастер-класс по созданию развивающих игрушек своими руками
  • Уголок красоты с косметологом — поговорят о том, как можно совмещать грудное вскармливание с безопасным уходом
  • Лотерея от друзей и партнеров роддома и библиотек

Участниц просят прийти в белой (светлой) одежде, на голову надеть венки из цветов или ободки с белыми цветами.

Обязательная регистрация: https://zelkultura.ru/events/tproduct/475890235-741363834343-sovmestnii-proekt-s-perinatalnim-tsentro

Пикник пройдет в Озеропарке по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002

Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05

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Метки:
досуг, беременность, роддом, перинатальный центр, мероприятие, кормящие мамы, Озеропарк
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