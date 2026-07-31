Программа разработана для беременных и кормящих мам и предназначена для взрослых участниц (не для детей):

Мастер-класс по грудному вскармливанию и слингам

Фитнес для мамы и малыша

Лекции врача-неонатолога, врача-педиатра и врача-ортопеда

Арт-терапия на свежем воздухе с психологом

Лекция «Как облегчить быт с маленьким ребенком»

Мастер-класс по созданию развивающих игрушек своими руками

Уголок красоты с косметологом — поговорят о том, как можно совмещать грудное вскармливание с безопасным уходом

Лотерея от друзей и партнеров роддома и библиотек

Участниц просят прийти в белой (светлой) одежде, на голову надеть венки из цветов или ободки с белыми цветами.