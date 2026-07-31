В пятницу, 7 августа, с 13:00 до 15:00 в Озеропарке пройдет встреча, которую совместно организуют зеленоградские библиотеки и врачи роддома.
Пикник посвящен Неделе грудного вскармливания.
Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться.
- По предварительному прогнозу — 7 августа днем до +26, переменная облачность, возможен дождь. Шатер библиотек — крытый.
Программа разработана для беременных и кормящих мам и предназначена для взрослых участниц (не для детей):
- Мастер-класс по грудному вскармливанию и слингам
- Фитнес для мамы и малыша
- Лекции врача-неонатолога, врача-педиатра и врача-ортопеда
- Арт-терапия на свежем воздухе с психологом
- Лекция «Как облегчить быт с маленьким ребенком»
- Мастер-класс по созданию развивающих игрушек своими руками
- Уголок красоты с косметологом — поговорят о том, как можно совмещать грудное вскармливание с безопасным уходом
- Лотерея от друзей и партнеров роддома и библиотек
Участниц просят прийти в белой (светлой) одежде, на голову надеть венки из цветов или ободки с белыми цветами.
Обязательная регистрация: https://zelkultura.ru/events/tproduct/475890235-741363834343-sovmestnii-proekt-s-perinatalnim-tsentro
Пикник пройдет в Озеропарке по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05
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