Зеленоградцы часто приезжают сюда, чтобы погулять среди фонтанов, подняться по лестницам вдоль водопада, посмотреть на тихие заводы с рыбами и черепахами, на романтичные кувшинки, у которых сейчас пик цветения, на розовые клумбы и коллекцию цветов альпийской горки.
Эта красота привлекает и художников."Выходные прошли прекрасно, несмотря на пасмурную погоду. Совместила пленэр в МЖК и велопрогулку, — рассказывает зеленоградская художница Татьяна Квашнина. — Рисовала, любовалась кувшинками, золотистыми рыбками, слушала шум каскада, все это напоминало сказки Гофмана".
Творческая мастерская «Артсемья» тоже провела здесь один из своих летних пленэров — ученики рисовали вместе с преподавателем, художницей Екатериной Чижуэн. «Рисование на природе — это радость творчества и терапия, которая несомненно благоприятно сказывается на человеке, — поделилась Екатерина. — Получаешь знания, опыт, удовлетворение в окружении красоты, а еще красивые этюды».