Зеленоградцы часто приезжают сюда, чтобы погулять среди фонтанов, подняться по лестницам вдоль водопада, посмотреть на тихие заводы с рыбами и черепахами, на романтичные кувшинки, у которых сейчас пик цветения, на розовые клумбы и коллекцию цветов альпийской горки.

Эта красота привлекает и художников."Выходные прошли прекрасно, несмотря на пасмурную погоду. Совместила пленэр в МЖК и велопрогулку, — рассказывает зеленоградская художница Татьяна Квашнина. — Рисовала, любовалась кувшинками, золотистыми рыбками, слушала шум каскада, все это напоминало сказки Гофмана".