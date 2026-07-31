Лето в МЖК: кувшинки на пруду и альпийская горка с цветами — горожане любуются, художники рисуют 31.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградцы часто приезжают сюда, чтобы погулять среди фонтанов, подняться по лестницам вдоль водопада, посмотреть на тихие заводы с рыбами и черепахами, на романтичные кувшинки, у которых сейчас пик цветения, на розовые клумбы и коллекцию цветов альпийской горки.

Эта красота привлекает и художников."Выходные прошли прекрасно, несмотря на пасмурную погоду. Совместила пленэр в МЖК и велопрогулку, — рассказывает зеленоградская художница Татьяна Квашнина. — Рисовала, любовалась кувшинками, золотистыми рыбками, слушала шум каскада, все это напоминало сказки Гофмана".

Творческая мастерская «Артсемья» тоже провела здесь один из своих летних пленэров — ученики рисовали вместе с преподавателем, художницей Екатериной Чижуэн. «Рисование на природе — это радость творчества и терапия, которая несомненно благоприятно сказывается на человеке, — поделилась Екатерина. — Получаешь знания, опыт, удовлетворение в окружении красоты, а еще красивые этюды».

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Метки:
досуг, мжк (микрорайон 5а), школа рисования, природа
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