На обеих площадках появятся поля размером 30 на 60 метров. Зимой они будут работать как бесплатные катки для хоккея и массового катания, летом — как площадки для футбола, баскетбола, волейбола и других спортивных игр.

В 4-м микрорайоне, между корпусом 451 и городским прудом, построят также одноэтажный павильон с раздевалками, душевыми, туалетами, техническими помещениями и кафе. В проект входят трибуны, зона воркаута.

В 5-м микрорайоне, во дворе корпусов 518-521, помимо поля и павильона сделают трибуны, спортивную зону с резиновым покрытием для гимнастики и силовых тренировок.

Оба объекта планировали закончить до 31 августа, однако стройка в 4-м микрорайоне, скорее всего, задержится из-за долгого ожидания разрешения на вырубку деревьев. В 5-м микрорайоне подрядчик пока рассчитывает завершить работы в срок.