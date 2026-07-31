Два новых катка с искусственным льдом строят в 4-м и 5-м микрорайонах 31.07.2026 ZELENOGRAD.RU

На обеих площадках появятся поля размером 30 на 60 метров. Зимой они будут работать как бесплатные катки для хоккея и массового катания, летом — как площадки для футбола, баскетбола, волейбола и других спортивных игр.

В 4-м микрорайоне, между корпусом 451 и городским прудом, построят также одноэтажный павильон с раздевалками, душевыми, туалетами, техническими помещениями и кафе. В проект входят трибуны, зона воркаута.

В 5-м микрорайоне, во дворе корпусов 518-521, помимо поля и павильона сделают трибуны, спортивную зону с резиновым покрытием для гимнастики и силовых тренировок.

Оба объекта планировали закончить до 31 августа, однако стройка в 4-м микрорайоне, скорее всего, задержится из-за долгого ожидания разрешения на вырубку деревьев. В 5-м микрорайоне подрядчик пока рассчитывает завершить работы в срок.

На стройплощадке в 4-м микрорайоне начали вырубать деревья

Подрядчик получил порубочные билеты и начал освобождать от деревьев территорию будущего катка на спуске от корпуса 451 к Малому городскому пруду.

Ранее около половины площадки не могли подготовить из-за отсутствия разрешений. Теперь работы на этих участках придётся фактически начинать с первоначального этапа: территорию засыплют песком и щебнем, материалы выровняют и уплотнят.

Перейти к бетонированию поля можно будет только после того, как основание подготовят по всей его площади. Сейчас подрядчик принимает и распределяет песок, а также делает опалубку для коллектора хладоснабжения — канала, в котором разместят часть оборудования системы охлаждения льда.

Затем рабочие зальют подготовительный слой бетона, уложат утеплитель и трубы охлаждения, после чего смогут приступить к основной железобетонной плите.

«Сейчас объект готов примерно на 40%. Будем стараться закончить к запланированной дате, но, скорее всего, работы немного задержатся», — рассказал «Зеленоград.ру» начальник участка.

Мосводоканал уже подвёл к объекту водопровод и прокладывает канализацию.

Часть растений на территории пересадят, вырубку остальных должны компенсировать новыми посадками. Сколько деревьев удалят и где именно высадят новые, пока не сообщалось.

На стройплощадке в 5-м микрорайоне готовятся к заливке поля бетоном

Строительство катка в 5-м микрорайоне находится на другом этапе. Под поле уже залили бетонное основание, сейчас рабочие укладывают утеплитель. После этого они соберут арматурный каркас и зальют бетонную плиту самого поля.

Завершить бетонирование рассчитывают в течение двух недель. При установке бортов в плиту также смонтируют металлические закладные детали, к которым будут крепиться конструкции катка.

Одновременно на территории делают систему водоотведения. В ближайшее время подрядчик планирует начать строительство павильона с раздевалками, туалетами, прокатом коньков, помещением охраны, медпостом, кафе и техническими помещениями.

Стройплощадку у корпуса 518 расширят. Как объяснил начальник участка, сначала ограждением закрывали только территорию, на которой непосредственно велись работы. Теперь подрядчик переходит на остальные участки, предусмотренные проектом.

Для прохода жителей рядом укладывают дополнительные деревянные настилы. На вырубку деревьев, попавших в зону строительства, также получены порубочные билеты. Удалённые растения должны компенсировать новыми посадками.

«Сейчас объект готов примерно на 35%. Планируем закончить строительство в срок, до 31 августа. Затем начнётся приёмка, а в конце октября проведём пусконаладку — проверим и настроим оборудование», — рассказал «Зеленоград.ру» начальник участка.

Когда оба новых катка откроются для жителей, пока неизвестно. В 5-м микрорайоне пусконаладку оборудования рассчитывают провести в конце октября. Сроки завершения объекта у корпуса 451 теперь зависят от того, насколько быстро подрядчик сможет подготовить освободившуюся после вырубки часть территории.

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Метки:
строительство, микрорайон 4, микрорайон 5, катки, ледовые площадки
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