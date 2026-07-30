Зеленоградские приставы изъяли Infiniti FX37, конфискованный судом у водителя за повторное пьяное вождение, и передали его Минобороны. Какому подразделению досталась машина и для каких задач её будут использовать, неизвестно.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК — за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Конфискация в таких делах — не формальность: машину обращают в доход государства, а попытка срочно продать её не всегда помогает.
Конфискацию применяют, если автомобиль принадлежал обвиняемому и использовался при повторной пьяной езде. Машину обращают в собственность государства независимо от другого наказания — например, принудительных работ, лишения свободы или запрета управлять транспортом.
Попытки обхитрить государство не работают. Так произошло в другом московском деле: водителя повторно поймали за рулём в состоянии опьянения, но после возбуждения уголовного дела он продал свою «Мазду». Но суд не только назначил мужчине полтора года принудительных работ и лишил его прав на пять лет, но и взыскал в доход государства 210 тысяч рублей, полученные от продажи машины.
Повторная езда в пьяном виде — не такое уж редкое преступление. «Зеленоград.ру» проанализировал обнаружил десять уголовных дел, поступивших в районный суд по этой статье в 2026 году.