Белая шиповатая «булава» — молодой дождевик

Пока он молод, внутри находится плотная белая мякоть. Затем она превращается в рыхлую массу спор, гриб темнеет, а наверху открывается небольшое отверстие. Удар капли дождя, прикосновение животного или человека сжимают оболочку — и из отверстия вылетает облачко спор. За один такой выброс дождевик способен выпустить больше миллиона спор.

Молодые дождевики считаются съедобными, но только когда на разрезе они полностью белые и однородные. При этом их можно спутать с мухоморами на ранней, «яйцевидной» стадии, поэтому лучше их не пробовать.