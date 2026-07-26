В лесопарке 5-го микрорайона заметили несколько грибов, которые совсем не похожи друг на друга.
Пока он молод, внутри находится плотная белая мякоть. Затем она превращается в рыхлую массу спор, гриб темнеет, а наверху открывается небольшое отверстие. Удар капли дождя, прикосновение животного или человека сжимают оболочку — и из отверстия вылетает облачко спор. За один такой выброс дождевик способен выпустить больше миллиона спор.
Молодые дождевики считаются съедобными, но только когда на разрезе они полностью белые и однородные. При этом их можно спутать с мухоморами на ранней, «яйцевидной» стадии, поэтому лучше их не пробовать.
Светлые пятна и лоскуты на его шляпке похожи на остатки общего покрывала. Молодой мухомор развивается внутри оболочки, почти как в яйце. По мере роста общее покрывало разрывается: его остатки могут сохраниться на шляпке и у основания ножки.
Характерная черта серо-розового мухомора — мякоть, ножка и пластинки постепенно розовеют или краснеют в местах повреждений, укусов насекомых и надломов. За эту реакцию гриб и получил название: он словно «краснеет» от прикосновения. На фотографии красноватый участок заметен в повреждённой нижней части ножки.
Складчатые грибы похожи на отидеи — их часто называют заячьими или ослиными ушами. Это не обычный шляпочный гриб: у него нет ни пластинок, ни трубочек. Споры образуются на гладкой внутренней поверхности каждого «уха» — в микроскопических вытянутых сумках. Собирать такой гриб для еды тоже нельзя — он считается несъедобным.
Все четыре находки — лишь плодовые тела, то есть временные органы размножения грибов. Основная часть каждого организма — тонкая сеть грибницы — скрыта в почве и лесной подстилке. Она может существовать там годами, а заметные грибы появляются на поверхности лишь тогда, когда влажность и температура становятся подходящими.