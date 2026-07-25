«Малинское болото зарастает странным растением. Скорость его распространения пугает, выглядит оно очень агрессивным. Похоже на экологическое бедствие», — написала читательница «Зеленоград.ру».
Плотные заросли этого растения занимает значительные участки по обеим сторонам асфальтированных дорожек. Местами заросли почти полностью закрывают почву, а через них протоптаны узкие тропинки.
По форме листьев и соцветий растение соответствует аденокаулону прилипчивому (Adenocaulon adhaerescens) — многолетнему травянистому растению семейства астровых.
Его естественный ареал включает Восточную Азию и российский Дальний Восток. В Москве этот вид появился не естественным путём: семена, собранные в районе Владивостока, в 1950-х годах передали в Главный ботанический сад. Растение сначала выращивали в коллекции, но 70-х годах самосев находили за её пределами, но ещё на территории ботанического сада. В конце 90-х оно уже «сбежало» в город. В 2007 растение находили уже далеко от сада — оно окончательно вышло за его пределы и начало распространяться по Москве и области.
Зеленоградская популяция аденокаулона уже становилась предметом научного исследования. Во время обследования Крюковского лесопарка в 2020 году учёные насчитали не менее 10 тысяч растений — больше, чем в других изученных ими местах Москвы и Московской области. В статье в «Российском журнале биологических инвазий» были описаны сплошные заросли со стопроцентным покрытием почвы, тянувшиеся вдоль дорожек на несколько сотен метров.
Каким именно образом аденокаулон попал в Зеленоград, неизвестно. Его плоды покрыты липкими железистыми волосками и могут цепляться к одежде, обуви и шерсти животных. Вероятно, этим объясняется характерное распространение растения вдоль прогулочных маршрутов.
Аденокаулон относят к инвазивным растениям Московского региона. Это означает, что чужеродный вид способен самостоятельно расселяться на новой территории и формировать устойчивые популяции. Плотные заросли потенциально могут мешать развитию местных травянистых растений, занимая пространство и ограничивая доступ к свету.
Вместе с тем называть происходящее экологическим бедствием пока нет оснований. Доступные исследования подтверждают массовое распространение аденокаулона в Зеленограде, но не дают количественной оценки ущерба местной экосистеме. Также неизвестно, насколько увеличилась площадь зарослей после обследования 2020 года и вытесняет ли растение конкретные местные виды.