Чужеродное растение разрослось в лесу возле 8-го микрорайона — тридцать лет назад оно «сбежало» из ботанического сада 25.07.2026 ZELENOGRAD.RU

«Малинское болото зарастает странным растением. Скорость его распространения пугает, выглядит оно очень агрессивным. Похоже на экологическое бедствие», — написала читательница «Зеленоград.ру».

Плотные заросли этого растения занимает значительные участки по обеим сторонам асфальтированных дорожек. Местами заросли почти полностью закрывают почву, а через них протоптаны узкие тропинки.

По форме листьев и соцветий растение соответствует аденокаулону прилипчивому (Adenocaulon adhaerescens) — многолетнему травянистому растению семейства астровых.

Его естественный ареал включает Восточную Азию и российский Дальний Восток. В Москве этот вид появился не естественным путём: семена, собранные в районе Владивостока, в 1950-х годах передали в Главный ботанический сад. Растение сначала выращивали в коллекции, но 70-х годах самосев находили за её пределами, но ещё на территории ботанического сада. В конце 90-х оно уже «сбежало» в город. В 2007 растение находили уже далеко от сада — оно окончательно вышло за его пределы и начало распространяться по Москве и области.

Зеленоградская популяция аденокаулона уже становилась предметом научного исследования. Во время обследования Крюковского лесопарка в 2020 году учёные насчитали не менее 10 тысяч растений — больше, чем в других изученных ими местах Москвы и Московской области. В статье в «Российском журнале биологических инвазий» были описаны сплошные заросли со стопроцентным покрытием почвы, тянувшиеся вдоль дорожек на несколько сотен метров.

Каким именно образом аденокаулон попал в Зеленоград, неизвестно. Его плоды покрыты липкими железистыми волосками и могут цепляться к одежде, обуви и шерсти животных. Вероятно, этим объясняется характерное распространение растения вдоль прогулочных маршрутов.

Аденокаулон относят к инвазивным растениям Московского региона. Это означает, что чужеродный вид способен самостоятельно расселяться на новой территории и формировать устойчивые популяции. Плотные заросли потенциально могут мешать развитию местных травянистых растений, занимая пространство и ограничивая доступ к свету.

Вместе с тем называть происходящее экологическим бедствием пока нет оснований. Доступные исследования подтверждают массовое распространение аденокаулона в Зеленограде, но не дают количественной оценки ущерба местной экосистеме. Также неизвестно, насколько увеличилась площадь зарослей после обследования 2020 года и вытесняет ли растение конкретные местные виды.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
природа
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 25-26 июля в Зеленограде и рядом Новости
Аварийность каршеринга и такси снижается быстрее, чем по Москве в целом Новости
Купаться в Городском пруду и Школьном озере по-прежнему нельзя Новости
«Московский чекап» — заработала новая программа проверки здоровья Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 25-26 июля и новую неделю Новости
Новый фитнес DDX открылся в Меге Химки Новости
Дети и подростки попробуют себя в капоэйре — 26 июля на площади Юности Новости
За попытку застрелить из автомата семью в Зеленограде мужчина получил 11 лет Новости
Комедия «Свидание вслепую» с артистами КВН и Comedy Club — 27 декабря в ДК МИЭТ Новости
Готовый дом 180 кв.м в комплектации под ключ уже ждёт своих владельцев Реклама
Юбилейный концерт рок-группы «Ария» — 8 октября в КЦ «Зеленоград», продажа билетов открылась Новости
Центр социального обслуживания в бывшем «аквапарке» хотят открыть ко Дню города Новости
Настилы на Берёзовой аллее заменили на более широкие, но часть проходов остаются небезопасными Новости
Информационная безопасность: рассказываем об одном из самых популярных направлений подготовки в НИУ МИЭТ Реклама
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
На что сходить с ребенком в кино — две премьеры для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Парад кораблей и соревнования парусных регат — 26 июля на Северном речном вокзале Новости
Электрички из Зеленограда 25 и 26 июля будут ходить с интервалами до 40 минут. Часть поездов доедет только до Грачёвской Новости
Рок-каверы, фолк и хип-хоп — продолжаются бесплатные концерты по выходным на площади Юности и в 16-м микрорайоне Новости
«Просто помогите снять деньги»: москвичей предупредили о схеме с банковскими картами, которая может закончиться уголовным делом Новости
Мини-шаттл и датчик космической пыли — новые зеленоградские разработки Новости
Надземные теплотрассы — байпасы — убирают в 8-м и 5-м микрорайонах Новости
«Жилищник» вырубает цветущие и здоровые растения — так утверждают жители, которые уже обратились в полицию Новости
Ремонт ледового дворца «Орбита» планируют завершить к 1 августа Новости
Концерт резидентки «Женского стендапа» на ТНТ Карины Мейханаджян — 13 сентября в КЦ «Зеленоград» Новости
И снова детям о Пушкине — музыкальный спектакль «Сказка о Царе Салтане» привезут в КЦ «Зеленоград» 24 октября, в продаже появились билеты от 800 рублей Новости
Техцентр «Автолидер» — Зеленоград производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей отечественного и иностранного производства Реклама
На перекрёстке улиц Гоголя и Панфилова появилась «вафельная» разметка Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру