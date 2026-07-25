Его естественный ареал включает Восточную Азию и российский Дальний Восток. В Москве этот вид появился не естественным путём: семена, собранные в районе Владивостока, в 1950-х годах передали в Главный ботанический сад. Растение сначала выращивали в коллекции, но 70-х годах самосев находили за её пределами, но ещё на территории ботанического сада. В конце 90-х оно уже «сбежало» в город. В 2007 растение находили уже далеко от сада — оно окончательно вышло за его пределы и начало распространяться по Москве и области.



Зеленоградская популяция аденокаулона уже становилась предметом научного исследования. Во время обследования Крюковского лесопарка в 2020 году учёные насчитали не менее 10 тысяч растений — больше, чем в других изученных ими местах Москвы и Московской области. В статье в «Российском журнале биологических инвазий» были описаны сплошные заросли со стопроцентным покрытием почвы, тянувшиеся вдоль дорожек на несколько сотен метров.