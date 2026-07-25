Неделю назад на той же заправке висел паспорт 95-го бензина Московского НПЗ в Капотне, который 16 июня был поврежден беспилотником. При этом неизвестно, какая доля бензина сейчас поставляется из Белоруссии.



Судя по отзывам в телеграм чате зеленоградских водителей, ситуация с бензином в Зеленограде нормализовалась. Участники чата всё чаще писали, что 92-й, 95-й и дизель снова продаются без очередей или с ожиданием в несколько машин. Остаются вопросы по 98-му и 100-му бензину.



Одновременно с местной стабилизацией Россия резко увеличила импорт бензина из Белоруссии. С 1 по 25 июня в страну ввезли 141 тысячу тонн — в 2,4 раза больше, чем за весь май. Это назвали историческим максимумом; годом ранее июньские поставки составляли около тысячи тонн.



Однако объяснять улучшение ситуации только импортом из Белоруссии нельзя. Потребление автомобильного бензина в московском регионе 400-500 тысяч тонн в месяц, так что поставки белорусские поставки закрывают максимум треть потребности.



Параллельно правительство распространило запрет на экспорт бензина на его производителей до 31 июля. Власти объясняли эту меру необходимостью сохранить стабильность внутреннего рынка во время высокого сезонного спроса.



Кроме того, с июля обязательную долю продажи бензина пятого экологического класса на бирже временно снизили с 15 до 10 процентов. Эта мера должна дать нефтяным компаниям больше возможностей для прямых поставок и изменения логистики.



Таким образом, ситуация могла стабилизироваться за счёт сразу нескольких факторов: роста белорусских поставок, ограничения экспорта, перераспределения топлива и прямых поставок на заправки.