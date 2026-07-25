Очередь на въезд в «Иридиум» образуется, когда парковка заполнена. Охрана ТЦ пускает следующую машину только после освобождения места. Своей очереди машины ждут за пределами ТЦ — прямо на проезжей части.

До появления выделенки очередь стояла в правой полосе. Сейчас для поворота в «Иридиум» для машин оставили короткий карман на 6-7 машин. Когда он заполняется, выделенка блокируется, а остальные машины стоят в средней полосе.

Автобусы на выделенке вынуждены или ждать, когда машины из кармана пустят в «Иридиум», или заранее объезжать очередь, перестраиваясь через сплошную линию разметки. Вместо ускорения общественного транспорта получается задержка.

Почему проектировщики не учли очередь на поворот к «Иридиуму» и риск блокировки выделенки, непонятно. Возможно, они вообще не знали об этой местной особенности и «рисовали» выделенку без «полевого» исследования.

«Зеленоград.ру» отправил запрос в Центр организации дорожного движения (ЦОДД), чтобы выяснить, как собираются решать проблему.