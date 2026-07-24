Обе территории временно работают только как зоны отдыха — там можно загорать, заниматься спортом и проводить время на берегу, но купаться не рекомендуется. Ограничения снимут после того, как результаты исследований воды придут в норму.

На Большом городском пруду купание запрещено с 19 июня — уже пять недель. Школьное озеро признали непригодным для купания 3 июля, три недели назад.

На ближайших выходных ожидается умеренно тёплая погода. В субботу воздух прогреется до 22 градусов, возможен небольшой дождь. В воскресенье прогнозируют до 23 градусов, днём будет пасмурно, к вечеру — малооблачно. Температура воды — около 17 градусов.