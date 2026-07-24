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«Московский чекап» — заработала новая программа проверки здоровья 24.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Бесплатно проверить состояние здоровья без записи к врачу теперь можно не только в приложении «Емиас.Инфо», но и в специальных городских павильонах. После тестового запуска власти решили открыть такие павильоны в разных частях Москвы.

«Московский чекап» запустили в конце июня. Это сервис ранней оценки здоровья, который помогает выявить факторы риска еще до появления симптомов заболеваний.

Как это работает

Начальный этап проверки проходит в приложении «Емиас.Инфо» — ссылка на «Московский чекап» находится на первой странице приложения. Пользователь отвечает почти на три десятка вопросов анкеты о самочувствии и образе жизни, проходит несколько тестов общей длительностью около полутора часов и получает персональные рекомендации.

После обработки ответов сервис рассчитывает так называемый профиль старения, который показывает, соответствует ли биологический возраст организма паспортному. При необходимости система рекомендует пройти дополнительные обследования. Так, из первых 50 тысяч пользователей этой функции признаки ускоренного старения были выявлены более чем у 800 человек.

Некоторые показатели дистанционно определить невозможно. Например, состав тела — соотношение мышечной, жировой и костной массы, а также содержания жидкости в организме — измеряют методом биоимпедансометрии. Для этого используют специальный прибор, который анализирует состав тела с помощью слабого безопасного электрического тока.

Такое обследование можно пройти в поликлинике или в центрах госуслуг «Мои документы», где работают диагностические комплексы «Уголок здоровья». Сейчас они есть в 69 офисах МФЦ по Москве. Ближайший к Зеленограду находится в центре госуслуг района Ховрино на улице Дыбенко.

Образцовый павильон здоровья открылся на ВДНХ — посетителям показывали возможности «Московского чекапа». После этого в мэрии объявили, что такие же павильоны откроют на бульварах в центре города. Появятся ли такие площадки в Зеленограде, власти также пока не сообщали.

Новый проект напоминает программу «Здоровая Москва», которая работала в городских парках с 2018 по 2023 год. Однако тогда в павильонах можно было пройти полноценную диспансеризацию, а «Московский чекап» построен вокруг цифрового сервиса: начать оценку здоровья в приложении, а офлайн-площадки дополняют его.

Плюсы и минусы программы

Главный плюс «Московского чекапа» — возможность начать проверку здоровья без записи к врачу и выявить распространённые факторы риска у людей, которые обычно не доходят до диспансеризации.

Измерение давления, уровня сахара и холестерина, оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний и последующее направление на обследования действительно могут помочь раньше обнаружить гипертонию, диабет и другие заболевания. Похожие профилактические программы действуют, например, в Великобритании, Японии и Южной Корее.

При этом сам по себе результат цифрового теста не является диагнозом. Особенно осторожно следует относиться к показателю «биологического возраста»: универсального медицинского метода его определения нет. Биоимпедансометрия также даёт лишь приблизительную оценку состава тела.

Основные риски массового чекапа — ложные тревоги, ненужные дополнительные обследования и, наоборот, ложное чувство безопасности при нормальном результате. Поэтому реальная эффективность программы будет зависеть не от количества заполненных анкет и выявленных случаев «ускоренного старения», а от того, сколько отклонений подтвердят врачи, сколько людей получат лечение и приведёт ли это к снижению риска заболеваний.

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Метки:
медицина
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