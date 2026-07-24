Как это работает

Начальный этап проверки проходит в приложении «Емиас.Инфо» — ссылка на «Московский чекап» находится на первой странице приложения. Пользователь отвечает почти на три десятка вопросов анкеты о самочувствии и образе жизни, проходит несколько тестов общей длительностью около полутора часов и получает персональные рекомендации.

После обработки ответов сервис рассчитывает так называемый профиль старения, который показывает, соответствует ли биологический возраст организма паспортному. При необходимости система рекомендует пройти дополнительные обследования. Так, из первых 50 тысяч пользователей этой функции признаки ускоренного старения были выявлены более чем у 800 человек.

Некоторые показатели дистанционно определить невозможно. Например, состав тела — соотношение мышечной, жировой и костной массы, а также содержания жидкости в организме — измеряют методом биоимпедансометрии. Для этого используют специальный прибор, который анализирует состав тела с помощью слабого безопасного электрического тока.

Такое обследование можно пройти в поликлинике или в центрах госуслуг «Мои документы», где работают диагностические комплексы «Уголок здоровья». Сейчас они есть в 69 офисах МФЦ по Москве. Ближайший к Зеленограду находится в центре госуслуг района Ховрино на улице Дыбенко.

Образцовый павильон здоровья открылся на ВДНХ — посетителям показывали возможности «Московского чекапа». После этого в мэрии объявили, что такие же павильоны откроют на бульварах в центре города. Появятся ли такие площадки в Зеленограде, власти также пока не сообщали.

Новый проект напоминает программу «Здоровая Москва», которая работала в городских парках с 2018 по 2023 год. Однако тогда в павильонах можно было пройти полноценную диспансеризацию, а «Московский чекап» построен вокруг цифрового сервиса: начать оценку здоровья в приложении, а офлайн-площадки дополняют его.