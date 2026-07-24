У зеленоградских клиентов DDX появилась ещё одна площадка для тренировок — новый клуб в ТЦ «Мега Химки». Посещать его без отдельного абонемента смогут владельцы сетевых тарифов Infinity.
Клуб открылся 24 июля на первом этаже торгового центра. Он работает ежедневно с 06:00 до 00:00. Площадь тренажёрного зала — 1500 квадратных метров. В клубе также есть хаммам и финская сауна.
В Зеленограде сейчас работают два DDX: на площади Юности, в бывшем кинотеатре «Электрон», второй — в корпусе 1841 на Панфиловском проспекте.
Ещё один клуб сети планируют открыть в строящемся спорткомплексе на Озёрной аллее, между пляжем Большого городского пруда и бассейном «Орбита». Здание планируют построить до конца года. Точная дата открытия фитнес-клуба пока неизвестна.