Клуб открылся 24 июля на первом этаже торгового центра. Он работает ежедневно с 06:00 до 00:00. Площадь тренажёрного зала — 1500 квадратных метров. В клубе также есть хаммам и финская сауна.

В Зеленограде сейчас работают два DDX: на площади Юности, в бывшем кинотеатре «Электрон», второй — в корпусе 1841 на Панфиловском проспекте.