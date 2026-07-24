Это случилось 24 марта 2025 года в районе Крюково. По версии следствия, мужчина собирался убить бывшую сожительницу и обоих её родителей. Он отключил электричество в их квартире и стал ждать на лестничной клетке.



Когда женщина вышла из квартиры, мужчина направил на неё автомат АК-74 и нажал на спусковой крючок. Отец женщины оттолкнул нападавшего, завёл дочь обратно в квартиру и запер дверь. Внутри также находилась её мать.



После этого нападавший выбросил автомат возле мусорных контейнеров, сел в ожидавший его автомобиль и уехал. Полицейские восстановили его маршрут по записям камер.



Автомат нашли с четырьмя патронами. Экспертиза установила, что оружие было исправно и пригодно для стрельбы, а патроны подходили к нему.



Мужчину задержали в Клинском районе. При обыске его дома нашли предметы, похожие на огнестрельное оружие, магазины и патроны разных калибров. РИА Новости сообщало, что среди обнаруженного оружия был также чехословацкий пистолет-пулемёт «Скорпион».



Осуждённому 92 года, сообщает «Московский комсомолец». По данным издания, судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него смешанное расстройство личности, однако признала мужчину вменяемым — способным понимать характер своих действий и руководить ими.



Суд признал его виновным в покушении на убийство двух и более человек и по двум эпизодам незаконного оборота оружия.