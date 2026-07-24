За попытку застрелить из автомата семью в Зеленограде мужчина получил 11 лет 24.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Он пришёл с автоматом Калашникова к бывшей сожительнице и её родителям. Выстрела не произошло из-за осечки. Зеленоградский суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима.

Это случилось 24 марта 2025 года в районе Крюково. По версии следствия, мужчина собирался убить бывшую сожительницу и обоих её родителей. Он отключил электричество в их квартире и стал ждать на лестничной клетке.

Когда женщина вышла из квартиры, мужчина направил на неё автомат АК-74 и нажал на спусковой крючок. Отец женщины оттолкнул нападавшего, завёл дочь обратно в квартиру и запер дверь. Внутри также находилась её мать.

После этого нападавший выбросил автомат возле мусорных контейнеров, сел в ожидавший его автомобиль и уехал. Полицейские восстановили его маршрут по записям камер.

Автомат нашли с четырьмя патронами. Экспертиза установила, что оружие было исправно и пригодно для стрельбы, а патроны подходили к нему.

Мужчину задержали в Клинском районе. При обыске его дома нашли предметы, похожие на огнестрельное оружие, магазины и патроны разных калибров. РИА Новости сообщало, что среди обнаруженного оружия был также чехословацкий пистолет-пулемёт «Скорпион».

Осуждённому 92 года, сообщает «Московский комсомолец». По данным издания, судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него смешанное расстройство личности, однако признала мужчину вменяемым — способным понимать характер своих действий и руководить ими.

Суд признал его виновным в покушении на убийство двух и более человек и по двум эпизодам незаконного оборота оружия.

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Метки:
происшествия, убийство, преступность
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