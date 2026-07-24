«Свидание вслепую» заявлено Московским Театром Комедии как комедия про любовь, в которой герои говорят на взрослые темы. Формат спектакля строится на разговорной комедии и ситуациях узнавания: персонажи пытаются скрыть уязвимость, но именно случайная встреча заставляет их столкнуться с тем, что обычно прячут за анкетами, фотографиями и шутками.

Два человека в разводе. У неё ребенок от первого брака и куча комплексов. У него долги за прогоревший бизнес и неуверенность в себе. Что может объединить этих людей, кроме того факта, что оба поставили не свою фотографию на сайте знакомств? — Желание любить. Желание дарить кому-то свою любовь и о ком-то по-настоящему заботиться.