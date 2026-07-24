Это спектакль о знакомстве двух людей, которые приходят на встречу после переписки на сайте знакомств, во время которой немного (но, по правде, значительно) приукрасили информацию о себе и даже использовали чужие фото.
В комедии сыграют участники шоу КВН, Comedy Woman и Comedy Club.
Билеты от 2000 до 3500 рублей — в продаже, часть зала уже занята, но пока выбор большой.
«Свидание вслепую» заявлено Московским Театром Комедии как комедия про любовь, в которой герои говорят на взрослые темы. Формат спектакля строится на разговорной комедии и ситуациях узнавания: персонажи пытаются скрыть уязвимость, но именно случайная встреча заставляет их столкнуться с тем, что обычно прячут за анкетами, фотографиями и шутками.
Два человека в разводе. У неё ребенок от первого брака и куча комплексов. У него долги за прогоревший бизнес и неуверенность в себе. Что может объединить этих людей, кроме того факта, что оба поставили не свою фотографию на сайте знакомств? — Желание любить. Желание дарить кому-то свою любовь и о ком-то по-настоящему заботиться.
В спектакле заняты:
— Надежда Ангарская — яркая и харизматичная актриса, которая выступала в составе команды КВН «Дежа Вю» и в шоу Comedy Woman на ТНТ
— Иван Пышненко — выпускник Школы драмы Германа Сидакова, участник команды КВН «Станция Спортивная», вице-чемпион Высшей лиги КВН и экс-резидент Comedy Club на ТНТ
— Сергей Молчанов — автор и создатель шоу историй «Нечего внукам рассказать», участник Северной лиги КВН в составе команды «Без Тормозов», входит в список самых перспективных комиков страны
Билеты: https://comedytheatre.ru/performances/svidanie-vslepuyu (чтобы найти виджет билетов в Зеленограде, придется несколько раз нажать кнопку «Загрузить ещё»).
Спектакль покажут 27 декабря (это воскресенье) в 19:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2).
Продолжительность — 1 час 30 минут. Возрастное ограничение — 16+
Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.