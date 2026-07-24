10 главных песен «Арии», которым подпевают почти все:

«Улица роз» — визитная карточка группы с узнаваемым басовым вступлением и историей о Жанне

«Беспечный ангел» — главный байкерский гимн страны, кавер-версия песни «Going to the Run» группы Golden Earring

«Потерянный рай» — монументальная рок-баллада, которая первой из творчества группы попала в ротацию крупных поп-радиостанций

«Герой асфальта» — заглавный трек культового альбома 1987 года, воспевающий свободу и скорость

«Штиль» — мрачная и сильная история о выживании в море, которую позже перепели участники группы Rammstein

«Осколок льда» — лирический хит о расставании и финальная баллада «золотой эпохи» с вокалом Валерия Кипелова

«Воля и разум» — мощный антивоенный гимн из раннего творчества, припев которого на концертах всегда поет весь зал

«Возьми моё сердце» — драматичная баллада с тяжелыми риффами и пронзительным текстом о потере любимой

«Баллада о древнерусском воине» — эпическое полотно о Ледовом побоище, демонстрирующее страсть группы к истории

«Колизей» — главный хит «посткипеловской» эры с вокалом Артура Беркута, заново открывший группу для молодежи

А какой период в творчестве «Арии» вам ближе всего — с Кипеловым, Беркутом или Житняковым?

Концерт пройдет 8 октября (это четверг) в 20:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 2 часа без антракта. Возрастное ограничение — 12+

Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/yubileyniy-kontsert-40-let-gruppi-ariya

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71