Юбилейный концерт рок-группы «Ария» — 8 октября в КЦ «Зеленоград», продажа билетов открылась 24.07.2026 ZELENOGRAD.RU

«Улица роз», «Беспечный ангел», «Потерянный рай» — легендарный рок-коллектив отпразднует 40 лет сценической деятельности стадионными хитами и презентацией нового альбома «Когда настанет завтра».

Главными вокалистами группы были Валерий Кипелов, Артур Беркут и Михаил Житняков. Одну из композиций «Арии» однажды перепела культовая немецкая группа Rammstein.

В продаже появились билеты от 4000 до 8000 рублей.

Группа «Ария» — флагман отечественного хэви-метала, с 1985 года сочетающий западное звучание с оригинальными философскими текстами и создавший уникальный феномен «русского хэви».

Бессменный участник «Арии» Владимир Холстинин и входящий в состав с 1987 года Виталий Дубинин остаются ключевыми авторами и музыкантами группы. Коллектив продолжает собирать стадионы, предлагая масштабные театрализованные шоу.

История «Арии» делится на три большие эпохи по именам фронтменов:

Эпоха Валерия Кипелова (1985-2002) — золотой век группы. Кипелов записал главные альбомы («Герой асфальта», «Кровь за кровь», «Генератор зла») и стал символом русского хэви-метала;

Эпоха Артура Беркута (2002-2011) — период обновления. С ним группа записала мощнейший хит «Колизей» и альбомы «Крещение огнём» и «Армагеддон»;

Эпоха Михаила Житнякова (2011 — настоящее время) — современный этап. Михаил поет в группе уже 15 лет, с ним «Ария» собирает стадионы и выпускает технологичные шоу

Группа «Ария» — флагман отечественного хэви-метала, с 1985 года сочетающий западное звучание с оригинальными философскими текстами и создавший уникальный феномен «русского хэви».

Бессменный участник «Арии» Владимир Холстинин и входящий в состав с 1987 года Виталий Дубинин остаются ключевыми авторами и музыкантами группы. Коллектив продолжает собирать стадионы, предлагая масштабные театрализованные шоу.

История «Арии» делится на три большие эпохи по именам фронтменов:

Эпоха Валерия Кипелова (1985-2002) — золотой век группы. Кипелов записал главные альбомы («Герой асфальта», «Кровь за кровь», «Генератор зла») и стал символом русского хэви-метала;

Эпоха Артура Беркута (2002-2011) — период обновления. С ним группа записала мощнейший хит «Колизей» и альбомы «Крещение огнём» и «Армагеддон»;

Эпоха Михаила Житнякова (2011 — настоящее время) — современный этап. Михаил поет в группе уже 15 лет, с ним «Ария» собирает стадионы и выпускает технологичные шоу.

10 главных песен «Арии», которым подпевают почти все:

«Улица роз» — визитная карточка группы с узнаваемым басовым вступлением и историей о Жанне

«Беспечный ангел» — главный байкерский гимн страны, кавер-версия песни «Going to the Run» группы Golden Earring

«Потерянный рай» — монументальная рок-баллада, которая первой из творчества группы попала в ротацию крупных поп-радиостанций

«Герой асфальта» — заглавный трек культового альбома 1987 года, воспевающий свободу и скорость

«Штиль» — мрачная и сильная история о выживании в море, которую позже перепели участники группы Rammstein

«Осколок льда» — лирический хит о расставании и финальная баллада «золотой эпохи» с вокалом Валерия Кипелова

«Воля и разум» — мощный антивоенный гимн из раннего творчества, припев которого на концертах всегда поет весь зал

«Возьми моё сердце» — драматичная баллада с тяжелыми риффами и пронзительным текстом о потере любимой

«Баллада о древнерусском воине» — эпическое полотно о Ледовом побоище, демонстрирующее страсть группы к истории

«Колизей» — главный хит «посткипеловской» эры с вокалом Артура Беркута, заново открывший группу для молодежи

А какой период в творчестве «Арии» вам ближе всего — с Кипеловым, Беркутом или Житняковым?

Концерт пройдет 8 октября (это четверг) в 20:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 2 часа без антракта. Возрастное ограничение — 12+

Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/yubileyniy-kontsert-40-let-gruppi-ariya

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71

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Метки:
афиша, культурный центр (дк) "зеленоград"
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