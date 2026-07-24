«Стремимся открыть центр ко Дню города, учитывая социальную важность этого объекта. Ранее мы уже открывали в сжатые сроки две школы в других городах — примерно сопоставимые по площади, инженерным сетям и

наполнению. Опыт показывает, что такой срок реален. Будем стараться", — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» руководитель проекта. Как эта штурмовщина «к дате» может сказаться на качестве работ, непонятно.



Черновые работы завершены: рабочие сделали стяжки и оштукатурили стены. Сейчас внутри прокладывают электричество, водопровод и отопление, укладывают плитку и красят помещения. Фасад готов примерно на 90%.

В начале следующей недели со здания планируют снять строительные леса.