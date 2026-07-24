Центр социального обслуживания в бывшем «аквапарке» хотят открыть ко Дню города 24.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Здание на Центральном проспекте, у Малого городского пруда, готово примерно на 70%. Центр социального обслуживания хотят открыть ко Дню города, 5-6 сентября — немного официального.

По словам руководителя проекта, основные работы рассчитывают закончить в двадцатых числах августа, но пока не уверены, что удастся уложиться в этот срок.

«Стремимся открыть центр ко Дню города, учитывая социальную важность этого объекта. Ранее мы уже открывали в сжатые сроки две школы в других городах — примерно сопоставимые по площади, инженерным сетям и

наполнению. Опыт показывает, что такой срок реален. Будем стараться", — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» руководитель проекта. Как эта штурмовщина «к дате» может сказаться на качестве работ, непонятно.

Черновые работы завершены: рабочие сделали стяжки и оштукатурили стены. Сейчас внутри прокладывают электричество, водопровод и отопление, укладывают плитку и красят помещения. Фасад готов примерно на 90%.

В начале следующей недели со здания планируют снять строительные леса.

Подробнее о строительстве

Чтобы успеть к сентябрю, строители работают в две смены. Ночью проводят только тихие работы, чтобы не беспокоить жителей соседних домов.

Благоустройство территории начнут позже и будут вести параллельно с оставшимися работами в здании. На территории сделают пешеходные дорожки, уложат асфальт и проведут озеленение.

После основных строительных работ проведут пусконаладку оборудования и приемку здания, оформят документы и подготовят центр к первым посетителям.

Здание начали строить в 2007 году как аквапарк, но проект так и не завершили. После банкротства инвестора долгострой выкупили и передали городу, а затем решили приспособить под центр социального обслуживания.

Официально завершить реконструкцию планировали в четвертом квартале 2026 года. Сроки работ до этого переносили уже неоднократно. По словам руководителя проекта, задержки возникли из-за дополнений к проекту. После добавления инженерных сетей и оборудования документацию пришлось заново отправлять на техническую и сметную экспертизу.

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Метки:
аквапарк, стройка
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