Здание на Центральном проспекте, у Малого городского пруда, готово примерно на 70%. Центр социального обслуживания хотят открыть ко Дню города, 5-6 сентября — немного официального.
По словам руководителя проекта, основные работы рассчитывают закончить в двадцатых числах августа, но пока не уверены, что удастся уложиться в этот срок.
«Стремимся открыть центр ко Дню города, учитывая социальную важность этого объекта. Ранее мы уже открывали в сжатые сроки две школы в других городах — примерно сопоставимые по площади, инженерным сетям и
наполнению. Опыт показывает, что такой срок реален. Будем стараться", — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» руководитель проекта. Как эта штурмовщина «к дате» может сказаться на качестве работ, непонятно.
Черновые работы завершены: рабочие сделали стяжки и оштукатурили стены. Сейчас внутри прокладывают электричество, водопровод и отопление, укладывают плитку и красят помещения. Фасад готов примерно на 90%.
В начале следующей недели со здания планируют снять строительные леса.
Чтобы успеть к сентябрю, строители работают в две смены. Ночью проводят только тихие работы, чтобы не беспокоить жителей соседних домов.
Благоустройство территории начнут позже и будут вести параллельно с оставшимися работами в здании. На территории сделают пешеходные дорожки, уложат асфальт и проведут озеленение.
После основных строительных работ проведут пусконаладку оборудования и приемку здания, оформят документы и подготовят центр к первым посетителям.
Здание начали строить в 2007 году как аквапарк, но проект так и не завершили. После банкротства инвестора долгострой выкупили и передали городу, а затем решили приспособить под центр социального обслуживания.
Официально завершить реконструкцию планировали в четвертом квартале 2026 года. Сроки работ до этого переносили уже неоднократно. По словам руководителя проекта, задержки возникли из-за дополнений к проекту. После добавления инженерных сетей и оборудования документацию пришлось заново отправлять на техническую и сметную экспертизу.