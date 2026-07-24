Настилы на Берёзовой аллее заменили на более широкие, но часть проходов остаются небезопасными 24.07.2026 ZELENOGRAD.RU

После публикации «Зеленоград.ру» узкие доски и строительные поддоны через траншеи заменили более широкими деревянными настилами. Теперь по ним можно пройти с детской коляской. Однако некоторые доски сильно шатаются, а в отдельных местах две доски, уложенные рядом, могут разъехаться.

По бокам переходов устанавливают пластиковые блоки, но настилы они не фиксируют. Начальник участка сообщил корреспонденту «Зеленоград.ру», что в проблемных местах настилы дополнительно закрепят.

Несмотря на шатающиеся доски и отсутствие перил, в префектуре проблем не увидели.

«Устроены настилы через траншеи и ограждены участки, на которых непосредственно проводятся работы», — ответили в ведомстве на публикацию «Зеленоград.ру».

Однако правила проведения земляных работ предусматривают не только настилы и ограждения, но и безопасные пешеходные мостики с перилами. Их ширина должна составлять не менее метра, перила необходимо устанавливать с обеих сторон. На практике при благоустройстве дворов такие перила почти не устанавливают.

Что сейчас делают на Берёзовой аллее

По словам начальника участка, Берёзовую аллею разделили на три участка. На первом — по обе стороны аллеи вдоль домов 2, 3, 6, 6А и 9, а также корпусов 418, 419 и 423 — завершили замену бордюров.

Сейчас рабочие приступили ко второму участку — от школы №1353 до спортивного комплекса «Юность». Здесь демонтируют старые бордюры и устанавливают новые. Третий, заключительный участок — от «Юности» до Центрального проспекта.

Также снимают старое покрытие с пешеходных дорожек и благоустраивают газоны. Из-за техники отдельные участки проезжей части могут временно перекрывать.

«После установки бордюров и демонтажа покрытия сдаём работы Центру контроля комплексного благоустройства. Затем передаём территорию другому подрядчику, который будет укладывать асфальт. По мере подготовки территории он начнёт работать параллельно с нами», — рассказал начальник участка.

Когда начнут ремонтировать проезжую часть и асфальтировать пешеходные дорожки, пока неизвестно. Завершить благоустройство планируют к 31 августа, но, по словам начальника участка, из-за переменчивой погоды точный срок сейчас назвать сложно.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, березовая аллея
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