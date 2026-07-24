По бокам переходов устанавливают пластиковые блоки, но настилы они не фиксируют. Начальник участка сообщил корреспонденту «Зеленоград.ру», что в проблемных местах настилы дополнительно закрепят.



Несмотря на шатающиеся доски и отсутствие перил, в префектуре проблем не увидели.



«Устроены настилы через траншеи и ограждены участки, на которых непосредственно проводятся работы», — ответили в ведомстве на публикацию «Зеленоград.ру».

Однако правила проведения земляных работ предусматривают не только настилы и ограждения, но и безопасные пешеходные мостики с перилами. Их ширина должна составлять не менее метра, перила необходимо устанавливать с обеих сторон. На практике при благоустройстве дворов такие перила почти не устанавливают.