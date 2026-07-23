Электрички из Зеленограда 25 и 26 июля будут ходить с интервалами до 40 минут. Часть поездов доедет только до Грачёвской 23.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Некоторые поезда в обоих направлениях не будут останавливаться на станциях Моссельмаш, Лихоборы и Останкино. Поэтому перед посадкой нужно проверять набор остановок конкретной электрички.

На участке между Моссельмашем и Останкино большинство поездов в обе стороны будет следовать по пути, который обычно используется для движения в сторону Крюково. Часть составов пропустят по третьему и четвёртому путям. Пассажирам рекомендуют сверяться с табло и объявлениями на станциях: привычная платформа может измениться.

Часть электричек, отправляющихся из Зеленограда, завершит маршрут на Грачёвской — без дальнейшего движения к центру Москвы. Аналогично некоторые поезда в сторону Зеленограда будут начинать маршрут на этой станции.

Изменения затронут и Казанское направление МЦД-3. Ночью интервалы там увеличат до 30 минут, днём — до 20 минут. Некоторые поезда изменят остановки, а часть «Иволг», следующих со стороны области, направят не на диаметр, а к Казанскому вокзалу или станции Митьково.

Изменения связаны с модернизацией инфраструктуры Ленинградского направления и заменой стрелочного перевода на станции Люберцы. Работы на двух направлениях объединили и назначили на выходные, чтобы не менять расписание в рабочие дни.

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Метки:
станция крюково, мцд, изменение движения транспорта
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