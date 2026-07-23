На фестивальной площадке нового города с 18:00 до 18:45 в субботу выступит фолк-группа «Три девицы», в воскресенье — уже знакомая зеленоградцам хип-хоп-артистка Айка.
В воскресенье на площади Юности с 18:00 до 20:00 снова сыграют рок-каверы: выступят зеленоградские группы «Тише?» и «Р-Бэнд». После концерта покажут фаер-шоу.
По прогнозу в выходные: до +23, переменная облачность и без осадков.
- Фестивальная площадка «Московские сезоны» у корпуса 1606
Фолк-группа «Три девицы» сочетает в своем творчестве мотивы традиционных народных песен и современных сказочных образов, выпуская авторские треки и кавер-версии, а также участвует в таких фестивалях, как «Русь-Фолк».
Айка — хип-хоп-артистка и автор-исполнитель, один из треков связан с программой «Делай музыку» от культурного кластера «Таврида.АРТ».
Группа «Тише?» исполняет рок с текстами на русском языке, «насыщенными необычными метафорами, аллегориями и элементами сатиры»
«Р-Бэнд» — кавер-группа, работающая с рок-н-роллом и классикой рока: песнями The Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, Chuck Berry, Little Richard, Smokie, Roy Orbison и других исполнителей
До посещения рекомендуем открыть страницу мероприятия на сайте фестиваля и убедиться, что концерты не перенесли:
- 16-й микрорайон — https://leto.mos.ru/events/666667778/
- Площадь Юности — https://leto.mos.ru/events/664777778/
Возрастная рекомендация всех концертов отмечена как 0+.