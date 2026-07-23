На фестивальной площадке нового города с 18:00 до 18:45 в субботу выступит фолк-группа «Три девицы», в воскресенье — уже знакомая зеленоградцам хип-хоп-артистка Айка.

В воскресенье на площади Юности с 18:00 до 20:00 снова сыграют рок-каверы: выступят зеленоградские группы «Тише?» и «Р-Бэнд». После концерта покажут фаер-шоу.

По прогнозу в выходные: до +23, переменная облачность и без осадков.