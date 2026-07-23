Рок-каверы, фолк и хип-хоп — продолжаются бесплатные концерты по выходным на площади Юности и в 16-м микрорайоне 23.07.2026 ZELENOGRAD.RU

На фестивальной площадке нового города с 18:00 до 18:45 в субботу выступит фолк-группа «Три девицы», в воскресенье — уже знакомая зеленоградцам хип-хоп-артистка Айка.

В воскресенье на площади Юности с 18:00 до 20:00 снова сыграют рок-каверы: выступят зеленоградские группы «Тише?» и «Р-Бэнд». После концерта покажут фаер-шоу.

По прогнозу в выходные: до +23, переменная облачность и без осадков.

Информации в анонсах организатора почти нет, но по открытым источникам получается так:

Фолк-группа «Три девицы» сочетает в своем творчестве мотивы традиционных народных песен и современных сказочных образов, выпуская авторские треки и кавер-версии, а также участвует в таких фестивалях, как «Русь-Фолк».

Айка — хип-хоп-артистка и автор-исполнитель, один из треков связан с программой «Делай музыку» от культурного кластера «Таврида.АРТ».

Группа «Тише?» исполняет рок с текстами на русском языке, «насыщенными необычными метафорами, аллегориями и элементами сатиры»

«Р-Бэнд» — кавер-группа, работающая с рок-н-роллом и классикой рока: песнями The Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, Chuck Berry, Little Richard, Smokie, Roy Orbison и других исполнителей

До посещения рекомендуем открыть страницу мероприятия на сайте фестиваля и убедиться, что концерты не перенесли:

Возрастная рекомендация всех концертов отмечена как 0+.

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Метки:
микрорайон 16, площадь юности, концерт, бесплатно
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