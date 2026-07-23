У банкомата или в торговом центре незнакомец может попросить принять перевод, снять наличные и передать их ему за небольшое вознаграждение. Такая просьба может оказаться попыткой вовлечь прохожего в мошенническую схему: разбираемся, чем она грозит владельцу карты и что делать, если перевод уже поступил.

Памятку о такой схеме распространило ГКУ «Московская безопасность». По описанному сценарию незнакомец говорит, что его карта не работает или счёт заблокирован, а деньги нужны срочно.

Человеку предлагают использовать его карту: сначала на неё поступает перевод, затем владелец карты снимает деньги в банкомате и отдаёт наличные незнакомцу. За помощь обещают небольшое вознаграждение.

Деньги при этом могут быть похищены у другого человека. В банковской цепочке останутся данные владельца карты, через которую прошёл перевод, а на записи с камеры банкомата будет видно, кто снял наличные.

Таких посредников называют дропперами. Банк России объясняет, что они принимают на свои счета деньги жертв, переводят их дальше или передают наличными организаторам схемы. Часть людей понимает, в чём участвует, других вовлекают обманом.

В 2025 году статью 187 УК дополнили ответственностью за неправомерные операции, которые владелец банковского счёта из корыстной заинтересованности проводит по указанию другого человека. По части 4 этой статьи предусмотрено в том числе лишение свободы на срок до трёх лет.

Это не значит, что человек, которого обманули возле банкомата, автоматически становится преступником. Правоохранительные органы должны установить обстоятельства операции и степень осознанности участника. Однако владельцу карты как минимум придётся объяснять, почему через его счёт прошли чужие деньги и кому он передал наличные.

Риск не теоретический. В июле прокуратура направила в суд дело 23-летнего мужчины. По версии следствия, он согласился использовать свой счёт как транзитный: снимал поступавшие деньги и передавал их другим людям, получив за это почти 24 тысячи рублей. Это был не случайный прохожий, но механизм обналичивания похож.