Мини-шаттл и датчик космической пыли — новые зеленоградские разработки 23.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Завод «Протон» участвует в двух новых космических проектах: возвращаемом мини-шаттле и квантовом датчике мельчайших частиц. Мэрия называет устройства первыми в мире.

Мини-шаттл предназначен для возвращения с орбиты материалов и результатов научных экспериментов. Он не сгорает при входе в атмосферу, а запустить его можно не только с космической станции, но и с небольшого спутника.

Вторая разработка — квантовый датчик, который, как утверждается, способен регистрировать частицы, состоящие всего из нескольких атомов. С его помощью учёные собираются изучать образование космической пыли и искать новые способы защиты спутников и пилотируемых аппаратов.

Мини-шаттл и квантовый датчик называют первыми в мире, но не приводят критериев, по которым определялось первенство. Обе разработки, по данным мэрии, прошли первый этап оформления патентов. Когда устройства планируют отправить в космос и есть ли для них утверждённые миссии, пока неизвестно.

У «Протона» и МИЭТа уже есть опыт создания приборов для подобных исследований. В 2023 году на орбиту отправили спутник «Нанозонд-1» с космическим сканирующим зондовым микроскопом СММ-2000С. Прибор разработали в МИЭТе и изготовили на заводе «Протон»: сотрудники предприятия проектировали электронику и писали программное обеспечение. Микроскоп изучал воздействие космической среды на поверхность материалов и должен был фиксировать частицы пыли.

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Метки:
достижение, Протон
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