Мини-шаттл и квантовый датчик называют первыми в мире, но не приводят критериев, по которым определялось первенство. Обе разработки, по данным мэрии, прошли первый этап оформления патентов. Когда устройства планируют отправить в космос и есть ли для них утверждённые миссии, пока неизвестно.



У «Протона» и МИЭТа уже есть опыт создания приборов для подобных исследований. В 2023 году на орбиту отправили спутник «Нанозонд-1» с космическим сканирующим зондовым микроскопом СММ-2000С. Прибор разработали в МИЭТе и изготовили на заводе «Протон»: сотрудники предприятия проектировали электронику и писали программное обеспечение. Микроскоп изучал воздействие космической среды на поверхность материалов и должен был фиксировать частицы пыли.