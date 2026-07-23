«Жилищник» вырубает цветущие и здоровые растения — так утверждают жители, которые уже обратились в полицию 23.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Спиленные под корень большой куст сирени и дерево американской акации обнаружили возле дома жители корпуса 349 неделю назад.

«Эти кусты и дерево были высажены 30-40 лет назад ещё ЖЭКом, — рассказала „Зеленоград.ру“ Маргарита. — Они находились, как и положено по закону, в 1,5 метрах от дома, не мешали проходу по пешеходной дорожке, не были сухими или аварийными. Даже при перекладке тепломагистралей в 2024 году их не тронули. Жители окапывали и удобряли растения, сирень с акацией обильно цвели и благоухали. К тому же они несли и защитную функцию — напротив дома у нас дорога и большая автостоянка».

Рубка была противозаконной, считают жители: на здоровые деревья никогда бы не выдали порубочные билеты. Их и на больные деревья получить непросто: ранее департамент природопользования уже отказывал «Жилищнику» в таких случаях и заставлял вылечить растения. Были ли порубочные билеты в данном случае — пока неясно, жители запросили их у «Жилищника». «Зеленоград.ру» также направит запросы в департамент природопользования и в управу.

Виновниками случившегося считают районную инженерную службу «Жилищника» и конкретно мастера участка: «Она даже покрасила обрубок ствола акации, чтобы та совсем не возродилась. Теперь это уже просто пень». В инженерной службе попытались объяснить, что это поросль и управа распорядилась её срезать, но в управе жителям это не подтвердили.

В прошлую субботу, 18 июля, жители подали заявление в полицию, обосновав свои претензии нарушением московского закона «О защите зелёных насаждений». Виновников требуют не только оштрафовать, но и уволить мастера участка, а «Жилищник» — заставить высадить взрослые саженцы новой сирени и акации.

А после этого жители обнаружили, что «Жилищник» раздробил закрашенный пень акации, а дворники затаптывали оставшиеся побеги сирени, чтобы скрыть следы вырубки.

В воскресенье, 19 июля, ещё несколько свежих пней обнаружили на детской площадке между корпусами 350 и 351 — от вербы и кустарников, которые тоже пышно зеленели до 16 июля, а теперь остались только на фотографиях. По этому поводу тоже подано заявление в полицию и обращение в департамент природопользования. «Инспекторы департамента уже выезжали на место и выявили нарушения — вырубку здоровых растений», — поделилась Маргарита.

Отправлены также заявления в управу района Савёлки, в мэрию, в ОАТИ и в сам «Жилищник». Жители намерены обратиться также в прокуратуру.

«Обращаемся с коллективными заявлениями, — комментирует Маргарита, — не только от жителей района Савёлки, но и от жителей других районов Зеленограда — это касается каждого». Под обращением в «Жилищник» подписалось более 20 человек.

Действительно, о вырубках и варварской обрезке здоровых растений сообщают из разных микрорайонов: так, в июле в 1-м микрорайоне был уничтожен цветущий жасмин (чубушник), а в 5-м микрорайоне этот кустарник перестал цвести после тотальной обрезки веток.

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Метки:
жилищник, вырубка
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