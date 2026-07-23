Виновниками случившегося считают районную инженерную службу «Жилищника» и конкретно мастера участка: «Она даже покрасила обрубок ствола акации, чтобы та совсем не возродилась. Теперь это уже просто пень». В инженерной службе попытались объяснить, что это поросль и управа распорядилась её срезать, но в управе жителям это не подтвердили.

В прошлую субботу, 18 июля, жители подали заявление в полицию, обосновав свои претензии нарушением московского закона «О защите зелёных насаждений». Виновников требуют не только оштрафовать, но и уволить мастера участка, а «Жилищник» — заставить высадить взрослые саженцы новой сирени и акации.

А после этого жители обнаружили, что «Жилищник» раздробил закрашенный пень акации, а дворники затаптывали оставшиеся побеги сирени, чтобы скрыть следы вырубки.

В воскресенье, 19 июля, ещё несколько свежих пней обнаружили на детской площадке между корпусами 350 и 351 — от вербы и кустарников, которые тоже пышно зеленели до 16 июля, а теперь остались только на фотографиях. По этому поводу тоже подано заявление в полицию и обращение в департамент природопользования. «Инспекторы департамента уже выезжали на место и выявили нарушения — вырубку здоровых растений», — поделилась Маргарита.