Сроки окончания ремонта ледового дворца «Орбита» на Озёрной аллее, 4 меняли уже несколько раз — задержку объясняли необходимостью провести дополнительные работы.

Теперь в паспорте объекта указан третий квартал этого года. На объекте корреспонденту «Зеленоград.ру» рассказали, что работы планируют закончить к 1 августа.