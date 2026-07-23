Сроки окончания ремонта ледового дворца «Орбита» на Озёрной аллее, 4 меняли уже несколько раз — задержку объясняли необходимостью провести дополнительные работы.
Теперь в паспорте объекта указан третий квартал этого года. На объекте корреспонденту «Зеленоград.ру» рассказали, что работы планируют закончить к 1 августа.
Сейчас объект готов примерно на 90%, сообщил начальник участка. Осталось уложить резиновое покрытие вокруг ледового поля, смонтировать плитку на фасаде и закончить входные группы.
После завершения работ объект передадут заказчику на приёмку. Сколько времени она займёт, пока неизвестно.
- «Зеленоград.ру» уточнит в Москомспорте, когда ледовый дворец откроют для посетителей.
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