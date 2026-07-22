Карина Мейханаджян — также ведущая юмористического интернет-шоу «Ваша Честь» и создательница семейного видеопроекта «Ну мам».
На выступление пустят только взрослых.
В продаже появились билеты от 1200 рублей. Сейчас выбор мест большой.
Карину называют одной из самых популярных и узнаваемых женщин-комиков в России на сегодняшний день.
В своих выступлениях и текстах артистка затрагивает темы самооценки, детских воспоминаний, отношений с семьей и повседневных неловких ситуаций. Ее стиль отличается абсурдным юмором, самоиронией и сюрреалистичными образами.
Мейханаджян активно выступает на различных площадках и в столичных клубах, выпускает большие сольные программы и регулярно принимает участие в юмористических проектах.
Видеоверсии монологов артистки, а также выпуски интернет-проектов с ее участием (на YouTube, VK Видео и Rutube) набирают до нескольких миллионов просмотров. На аккаунты Карины в соцсетях подписаны полмиллиона человек.
Концерты артистки часто собирают полные залы, на некоторых билетных агрегаторах рейтинг таких выступлений составляет около 8.8 из 10. Мейханаджян приглашают в качестве звездного гостя в популярные интернет-шоу.
Концерт пройдет 13 сентября (это воскресенье) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Билеты стоимостью от 1200 до 3800 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/stendap/kontsert-karini-meyhanadzhyan
- На вопросы отвечают по телефону учреждения: 8-499-734-31-71
- Продолжительность — 1,5 часа без антракта.
- Рекомендуемый возраст посетителей — 18+. Могут проверить паспорт.