Карину называют одной из самых популярных и узнаваемых женщин-комиков в России на сегодняшний день.



В своих выступлениях и текстах артистка затрагивает темы самооценки, детских воспоминаний, отношений с семьей и повседневных неловких ситуаций. Ее стиль отличается абсурдным юмором, самоиронией и сюрреалистичными образами.



Мейханаджян активно выступает на различных площадках и в столичных клубах, выпускает большие сольные программы и регулярно принимает участие в юмористических проектах.



Видеоверсии монологов артистки, а также выпуски интернет-проектов с ее участием (на YouTube, VK Видео и Rutube) набирают до нескольких миллионов просмотров. На аккаунты Карины в соцсетях подписаны полмиллиона человек.



Концерты артистки часто собирают полные залы, на некоторых билетных агрегаторах рейтинг таких выступлений составляет около 8.8 из 10. Мейханаджян приглашают в качестве звездного гостя в популярные интернет-шоу.

Концерт пройдет 13 сентября (это воскресенье) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Билеты стоимостью от 1200 до 3800 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/stendap/kontsert-karini-meyhanadzhyan