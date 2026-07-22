Концерт резидентки «Женского стендапа» на ТНТ Карины Мейханаджян — 13 сентября в КЦ «Зеленоград» 22.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Карина Мейханаджян — также ведущая юмористического интернет-шоу «Ваша Честь» и создательница семейного видеопроекта «Ну мам».

На выступление пустят только взрослых.

В продаже появились билеты от 1200 рублей. Сейчас выбор мест большой.

Карину называют одной из самых популярных и узнаваемых женщин-комиков в России на сегодняшний день.

В своих выступлениях и текстах артистка затрагивает темы самооценки, детских воспоминаний, отношений с семьей и повседневных неловких ситуаций. Ее стиль отличается абсурдным юмором, самоиронией и сюрреалистичными образами.

Мейханаджян активно выступает на различных площадках и в столичных клубах, выпускает большие сольные программы и регулярно принимает участие в юмористических проектах.

Видеоверсии монологов артистки, а также выпуски интернет-проектов с ее участием (на YouTube, VK Видео и Rutube) набирают до нескольких миллионов просмотров. На аккаунты Карины в соцсетях подписаны полмиллиона человек.

Концерты артистки часто собирают полные залы, на некоторых билетных агрегаторах рейтинг таких выступлений составляет около 8.8 из 10. Мейханаджян приглашают в качестве звездного гостя в популярные интернет-шоу.

Концерт пройдет 13 сентября (это воскресенье) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Билеты стоимостью от 1200 до 3800 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/stendap/kontsert-karini-meyhanadzhyan

  • На вопросы отвечают по телефону учреждения: 8-499-734-31-71
  • Продолжительность — 1,5 часа без антракта.
  • Рекомендуемый возраст посетителей — 18+. Могут проверить паспорт.

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Метки:
досуг, концерт, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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