Вариацию легендарной сказки на зеленоградской сцене представит Московский театр музыкальной антрепризы «Буфф-Парадиз». Прозвучит классическая и русская народная музыка. Возрастная рекомендация организатора: 0+



Художественный руководитель и режиссер постановки — Вячеслав Иванов: заслуженный артист РФ и солист Московского театра оперетты.



Сказка расскажет детям о победе добра над злом, а справедливости — над завистью и коварством.



В продаже появились билеты стоимостью от 800 до 1750 рублей, сейчас выбор мест большой.

Спектакль покажут 24 октября (это суббота) в 12:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 1 час.

Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/detyam/muzikalniy-spektakl-po-skazke-a-s-pushkina-skazka-o-tsare-saltane