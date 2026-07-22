Вариацию легендарной сказки на зеленоградской сцене представит Московский театр музыкальной антрепризы «Буфф-Парадиз». Прозвучит классическая и русская народная музыка. Возрастная рекомендация организатора: 0+
Художественный руководитель и режиссер постановки — Вячеслав Иванов: заслуженный артист РФ и солист Московского театра оперетты.
Сказка расскажет детям о победе добра над злом, а справедливости — над завистью и коварством.
В продаже появились билеты стоимостью от 800 до 1750 рублей, сейчас выбор мест большой.
- Спектакль покажут 24 октября (это суббота) в 12:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
- Продолжительность — 1 час.
Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/detyam/muzikalniy-spektakl-po-skazke-a-s-pushkina-skazka-o-tsare-saltane
- Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.
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