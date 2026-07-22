Такую разметку наносят на участках с интенсивным движением, где есть риск блокировки перекрёстков. Она предотвращает их «запирание»: если за перекрёстком образовался затор, выезжать на разметку нельзя.

Остановка на жёлтой сетке дольше пяти секунд считается нарушением ПДД — его фиксируют камеры фотовидеофиксации. Работает ли камера на этом перекрестке, неизвестно.