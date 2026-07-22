Такую разметку наносят на участках с интенсивным движением, где есть риск блокировки перекрёстков. Она предотвращает их «запирание»: если за перекрёстком образовался затор, выезжать на разметку нельзя.
Остановка на жёлтой сетке дольше пяти секунд считается нарушением ПДД — его фиксируют камеры фотовидеофиксации. Работает ли камера на этом перекрестке, неизвестно.
Этот перекрёсток часто используют для разворота в сторону Панфиловского проспекта. Например, для заезда в ТЦ «Иридиум».
Некоторые водители разворачиваются чуть раньше — напротив автобусной остановки. Но такой разворот запрещен дорожным знаком.
Решение сделать здесь «вафельную» разметку приняли в начале года, а реализовали сейчас, сообщили в департаменте транспорта.
По данным департамента транспорта, «вафельная» разметка увеличивает скорость движения на 15-20%, сохраняет проезд для машин с других направлений и освобождает дорогу экстренным службам.