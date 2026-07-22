Персональная выставка живописи и графики Марины Заонегиной — до 6 августа

В палитре художницы — карандаш, уголь, акварель, пастель, темпера и масло.

Карандаш позволяет Марине создавать точные и четкие линии, уголь дает возможность работать с контрастами, а акварель — передавать нежность и воздушность природных мотивов. Пастель и темпера дарят возможность экспериментировать с цветовыми сочетаниями, а масло позволяет создавать глубокие, насыщенные полотна, где каждая деталь прописана с особой тщательностью.

Кроме пейзажей и натюрмортов, Марина создает портреты и сюжетные композиции, где природа становится неотъемлемой частью повествования.