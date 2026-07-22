Авторские выставки живописи и графики — в Культурном центре «Зеленоград» 22.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Получить культурную подпитку можно в центре города — в фойе КЦ работают бесплатные выставки.

Сроки экспозиций ограничены — большинство из них доступны до 6 августа: выбирайте интересную вам и приходите с 10:00 до 21:00.

Выставка живописи и графики «Искусство летнего натюрморта» — до 6 августа

В экспозиции представлены работы зеленоградских авторов: натюрморты с красивыми сервизами, красными яблоками и ароматными букетами, плетеными лукошками с изумрудно-зеленым луком и петрушкой.

Персональная выставка живописи и графики Марины Заонегиной — до 6 августа

В палитре художницы — карандаш, уголь, акварель, пастель, темпера и масло.

Карандаш позволяет Марине создавать точные и четкие линии, уголь дает возможность работать с контрастами, а акварель — передавать нежность и воздушность природных мотивов. Пастель и темпера дарят возможность экспериментировать с цветовыми сочетаниями, а масло позволяет создавать глубокие, насыщенные полотна, где каждая деталь прописана с особой тщательностью.

Кроме пейзажей и натюрмортов, Марина создает портреты и сюжетные композиции, где природа становится неотъемлемой частью повествования.

Персональная выставка живописи и графики Павла Толмачева — до 6 августа

Художник получил образование в Уральской государственной архитектурно-художественной академии в Екатеринбурге и применяет плотные мазки и тонкие цветовые переходы, чтобы передать трепет воздуха и тепло рассеянного света. В результате самые обыденные сюжеты в его исполнении превращаются в медитативные истории.

Персональная выставка живописи Вячеслава Куртинера «Три страницы из дневника» — до 6 августа

В экспозиции представлены три серии работ, объединенные общими темами. Первая серия посвящена ярким образам эпохи арт-деко 1920-1930-х годов. В нее вошли костюмы из Дягилевских сезонов и скульптуры из бронзы и слоновой кости. Вторая серия — «Золото Макаба» — рассказывает о животных и была вдохновлена сном о происшествии в Африке. Третья серия — это городские зарисовки с изображением синего автобуса и других видов транспорта, которые мы часто видим в повседневной жизни. Все произведения выполнены автором акриловыми красками на холсте.

Персональная выставка живописи Нины Митенковой — до 6 августа

Художница родилась в Ярославле, где каждый уголок хранит дух истории и искусства.

Образование получила на художественном факультете Московского государственного педагогического института имени Ленина, посвятила себя станковой живописи и остается верна этому направлению. Ее картины изображают виды Москвы, Зеленограда и Подмосковья, раскрывая особую красоту в самых обычных, на первый взгляд, местах.

Выставка коллажей Анны Колесовой и Ольги Николаевой — до 6 августа

Анна Колесова — художник-коллажист и фотограф. Ольга Николаева — художник-коллажист, член Союза художников Зеленограда и арт-терапевт.

Выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества — до 23 августа

На выставке представлено разнообразие направлений и творческих техник: лепка, мозаика, изобразительное искусство, ручное шитье, бумагопластика. Это произведения десятка творческих студий.

  • Экспозиции размещены в фойе Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
  • Рекомендуемый возраст посетителей — 6+
  • Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71
  • До посещения рекомендуем сделать звонок — иногда во время платных мероприятий доступ на бесплатные выставки ограничивают.

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Метки:
досуг, выставка, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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