Получить культурную подпитку можно в центре города — в фойе КЦ работают бесплатные выставки.
Сроки экспозиций ограничены — большинство из них доступны до 6 августа: выбирайте интересную вам и приходите с 10:00 до 21:00.
В экспозиции представлены работы зеленоградских авторов: натюрморты с красивыми сервизами, красными яблоками и ароматными букетами, плетеными лукошками с изумрудно-зеленым луком и петрушкой.
В палитре художницы — карандаш, уголь, акварель, пастель, темпера и масло.
Карандаш позволяет Марине создавать точные и четкие линии, уголь дает возможность работать с контрастами, а акварель — передавать нежность и воздушность природных мотивов. Пастель и темпера дарят возможность экспериментировать с цветовыми сочетаниями, а масло позволяет создавать глубокие, насыщенные полотна, где каждая деталь прописана с особой тщательностью.
Кроме пейзажей и натюрмортов, Марина создает портреты и сюжетные композиции, где природа становится неотъемлемой частью повествования.
Художник получил образование в Уральской государственной архитектурно-художественной академии в Екатеринбурге и применяет плотные мазки и тонкие цветовые переходы, чтобы передать трепет воздуха и тепло рассеянного света. В результате самые обыденные сюжеты в его исполнении превращаются в медитативные истории.
В экспозиции представлены три серии работ, объединенные общими темами. Первая серия посвящена ярким образам эпохи арт-деко 1920-1930-х годов. В нее вошли костюмы из Дягилевских сезонов и скульптуры из бронзы и слоновой кости. Вторая серия — «Золото Макаба» — рассказывает о животных и была вдохновлена сном о происшествии в Африке. Третья серия — это городские зарисовки с изображением синего автобуса и других видов транспорта, которые мы часто видим в повседневной жизни. Все произведения выполнены автором акриловыми красками на холсте.
Художница родилась в Ярославле, где каждый уголок хранит дух истории и искусства.
Образование получила на художественном факультете Московского государственного педагогического института имени Ленина, посвятила себя станковой живописи и остается верна этому направлению. Ее картины изображают виды Москвы, Зеленограда и Подмосковья, раскрывая особую красоту в самых обычных, на первый взгляд, местах.
Анна Колесова — художник-коллажист и фотограф. Ольга Николаева — художник-коллажист, член Союза художников Зеленограда и арт-терапевт.
На выставке представлено разнообразие направлений и творческих техник: лепка, мозаика, изобразительное искусство, ручное шитье, бумагопластика. Это произведения десятка творческих студий.
- Экспозиции размещены в фойе Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
- Рекомендуемый возраст посетителей — 6+
- Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71
- До посещения рекомендуем сделать звонок — иногда во время платных мероприятий доступ на бесплатные выставки ограничивают.