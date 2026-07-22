Работа на современном складе автозапчастей. Оформление полностью официальное, выплаты дважды в месяц без задержек.
Водители высотного штабелера
100 000 — 140 000 ?/мес
Только с опытом работы и действующими правами
Работники склада
80 000 — 110 000 ?/мес
Можно без опыта — всему обучим на месте
Что предлагают:
— Сменный график 2/2
— Бесплатное горячее питание
— Корпоративный транспорт Зеленоград — Черная грязь— Скидки на автозапчасти PILENGA для сотрудников
— Стабильная работа на складе автозапчастей
— Официальное оформление, полностью «белая» зарплата
Звони прямо сейчас — Валерия всё расскажет и пригласит на собеседование:
8-968-859-53-22
Или напиши нам — ответим за пару минут:
Телеграм: https://clck.su/oNVfj
WA: https://clck.su/oNuFw
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