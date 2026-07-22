Работа на современном складе автозапчастей. Оформление полностью официальное, выплаты дважды в месяц без задержек.



Водители высотного штабелера

100 000 — 140 000 ?/мес

Только с опытом работы и действующими правами



Работники склада

80 000 — 110 000 ?/мес



Можно без опыта — всему обучим на месте





Что предлагают:

— Сменный график 2/2

— Бесплатное горячее питание

— Корпоративный транспорт Зеленоград — Черная грязь— Скидки на автозапчасти PILENGA для сотрудников

— Стабильная работа на складе автозапчастей

— Официальное оформление, полностью «белая» зарплата



Звони прямо сейчас — Валерия всё расскажет и пригласит на собеседование:

8-968-859-53-22



Или напиши нам — ответим за пару минут:

Телеграм: https://clck.su/oNVfj

WA: https://clck.su/oNuFw