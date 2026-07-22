Как уточнили для «Зеленоград.ру» организаторы, сейчас есть 12 мест (записывают участников, а не автомобили). Стоимость для взрослого — 2500 рублей, для ребенка — 2350 рублей. Нижний возраст маленьких туристов не ограничивают — «родители лучше знают своих детей и их возможности».



Помимо шанса увидеть за один день красивые места с большой историей в сопровождении музеолога, в программе есть еще одна особенность — экскурсию по Николо-Пешношскому монастырю проведет его настоятель. Там же можно и пообедать — будет работать трапезная.