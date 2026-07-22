Три усадьбы Блока и Менделеева за одну пятичасовую экскурсию «Большое Шахматово: От поэта к учёному». Для участия нужны личные автомобили.
Маршрут: усадьба Тараканово — библиотека Лесневского — усадьба Шахматово — Попелково — усадьба Боблово — Покровское — Рогачево — Николо-Пешношский монастырь.
Как уточнили для «Зеленоград.ру» организаторы, сейчас есть 12 мест (записывают участников, а не автомобили). Стоимость для взрослого — 2500 рублей, для ребенка — 2350 рублей. Нижний возраст маленьких туристов не ограничивают — «родители лучше знают своих детей и их возможности».
Помимо шанса увидеть за один день красивые места с большой историей в сопровождении музеолога, в программе есть еще одна особенность — экскурсию по Николо-Пешношскому монастырю проведет его настоятель. Там же можно и пообедать — будет работать трапезная.
Записаться важно заранее: 8-965-252-83-94
Культпоездку начнут в 10:00, завершат с 15:00 до 15:30.
Если у вас не получается в этот раз, но программа нравится — организаторы планируют повторить экскурсию примерно через месяц.
- Старт экскурсии — усадьба Тараканово