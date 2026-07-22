В 2025 году мэр заработал 15,5 миллиона рублей. Сведения о его доходах и имуществе опубликовал Центризбирком после выдвижения Собянина кандидатом в депутаты Госдумы от «Единой России».

Источников дохода указано два: зарплата и проценты по банковским вкладам. Какая часть суммы пришлась на зарплату, а какая — на вклады, в опубликованных данных не уточняется.

Если равномерно распределить доход Собянина по всему году, получится:

— 1 миллион 290 тысяч рублей в месяц;

— 42,4 тысячи рублей в день, включая выходные и праздники;

— около 1768 рублей в час — даже когда мэр спал.

Для сравнения: средняя начисленная зарплата в Москве в 2025 году составляла около 181 тысячи рублей в месяц. Таким образом, среднемесячный доход Собянина оказался примерно в семь раз выше средней московской зарплаты. При этом сравнение условное: в доход мэра входят не только выплаты за работу, но и проценты по вкладам.

В собственности Собянина указаны три объекта недвижимости, все в Москве: земельный участок площадью 18 соток, жилой дом площадью 524 квадратного метра и квартира площадью 144 квадратных метра. Автомобилей, садовых домов, гаражей и машино-мест у мэра, согласно этим сведениям, нет.

В 2021 году Собянин декларировал доход в размере 8,2 миллиона рублей. Таким образом, за четыре года сумма выросла на 88%. За тот же период накопленная официальная инфляция составила около 39%. В пересчёте на сопоставимые деньги реальный рост доходов мэра составил около 35%.

В среднем доход мэра увеличивался примерно на 17% в год, тогда как среднегодовая инфляция за этот период составляла около 8,6%. Иными словами, доход рос примерно вдвое быстрее цен.