Во вторник в 17:00 повара ресторана Аркадия Новикова на Савелкинском проезде научат детей готовить пиццу с ветчиной из индейки и грибами.
Участие бесплатное и возможно только по предварительной записи, как указано в анонсе — для детей до 12 лет.
- Задать вопросы и занять место можно по телефону: 8-495-183-76-00
- Ресторан расположен по адресу: Савелкинский проезд, дом 10
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