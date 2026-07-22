Синюю ветку метро предлагают продлить от «Пятницкого шоссе» до новой наземной станции «Рождествено». Это общественная инициатива на РОИ, за которую сейчас собирают голоса; такого участка нет в опубликованной программе строительства метро до 2030 года.



Конечную предлагают разместить возле новых жилых кварталов на границе Москвы и Подмосковья. Станция рассчитана прежде всего на жителей кварталов «Мир Митино», «Митинский лес», «Квартал Мит» и «Аквилон Митино», а также Путилково. По оценке автора инициативы, в московских кварталах живут и будут жить более 30 тысяч человек, в Путилково — более 60 тысяч.



Для Зеленограда предложение интересно тем, что новая станция может отчасти разгрузить Пятницкое шоссе. Впрочем, независимых транспортных расчётов и данных о пассажиропотоке в инициативе нет.



Предлагаемое название станции «Рождествено» для метро не новое. В 2007 году тогдашний руководитель московского метро Дмитрий Гаев говорил о продолжении линии до станции с таким названием. В итоге конечной стала открытая в 2012 году станция «Пятницкое шоссе». В обосновании автор инициативы также ссылается на распоряжение правительства Москвы 2010 года об опережающем проектировании метро. Однако в 2015 году этот документ признали утратившим силу.



Сейчас инициатива собрала 459 голосов из необходимых 100 тысяч. Голосование на сайте https://www.roi.ru/149419/ продлится ещё год. Но даже достижение порога не означает, что станцию построят: предложение передадут экспертной группе, которая сможет его поддержать или отклонить.