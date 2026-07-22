После метро «Пятницкое шоссе» предложили построить ещё одну станцию 22.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Синюю ветку метро предлагают продлить от «Пятницкого шоссе» до новой наземной станции «Рождествено». Это общественная инициатива на РОИ, за которую сейчас собирают голоса; такого участка нет в опубликованной программе строительства метро до 2030 года.

Конечную предлагают разместить возле новых жилых кварталов на границе Москвы и Подмосковья. Станция рассчитана прежде всего на жителей кварталов «Мир Митино», «Митинский лес», «Квартал Мит» и «Аквилон Митино», а также Путилково. По оценке автора инициативы, в московских кварталах живут и будут жить более 30 тысяч человек, в Путилково — более 60 тысяч.

Для Зеленограда предложение интересно тем, что новая станция может отчасти разгрузить Пятницкое шоссе. Впрочем, независимых транспортных расчётов и данных о пассажиропотоке в инициативе нет.

Предлагаемое название станции «Рождествено» для метро не новое. В 2007 году тогдашний руководитель московского метро Дмитрий Гаев говорил о продолжении линии до станции с таким названием. В итоге конечной стала открытая в 2012 году станция «Пятницкое шоссе». В обосновании автор инициативы также ссылается на распоряжение правительства Москвы 2010 года об опережающем проектировании метро. Однако в 2015 году этот документ признали утратившим силу.

Сейчас инициатива собрала 459 голосов из необходимых 100 тысяч. Голосование на сайте https://www.roi.ru/149419/ продлится ещё год. Но даже достижение порога не означает, что станцию построят: предложение передадут экспертной группе, которая сможет его поддержать или отклонить.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
метрополитен, голосование, метро пятницкое шоссе
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Инди-рок-группа «Кауч сёрфинг» впервые выступит в Зеленограде — 24 июля в клубе «Кинематограф» Новости
Картофельное кафе открылось в фудмоле «Станция» на Крюковской площади Новости
Авторские коллекции украшений от ведущих европейских и российских дизайнеров Реклама
Талантливые дети споют фрагменты известных мюзиклов — послушать можно в полдень 24 июля на площади Юности Новости
Популярные сказки «Руслан и Людмила» и «Щелкунчик» с музыкой и песочной анимацией покажут на сцене ДК МИЭТ — в продаже появились билеты от 1200 рублей Новости
Уникальная летняя акция в стоматологии «Никор» — скидки до 30%! Реклама
Ретро-концерт, посвященный творчеству Владимира Высоцкого — 24 июля возле Зеленограда Новости
Удобную остановку автобусов отменили у 22-го микрорайона — замены ей может не быть до 2030 года Новости
Комедия положений «Очень запутанная история» с популярными актерами театра и кино — 24 сентября в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 1000 рублей Новости
В Зеленограде открылся магазин-сервис для ремонта дома и квартиры Реклама
Подросток избивал лежащего мальчика в 10-м микрорайоне. Проходившая мимо женщина остановила драку — на неё тоже напали Новости
Жителей зеленоградского Малино периодически запирают грузовики. Другого выезда у них нет Новости
Виновника сброса загрязняющих веществ в пруд в 1-м микрорайоне пытаются найти с помощью полиции Новости
Переезд без суеты и лишних переживаний с «Я ЛЮБЛЮ ПЕРЕЕЗД» Реклама
Беспилотник упал рядом с автомобилем на федеральной трассе в Подмосковье — пострадал человек Новости
На площади Юности появились новые детские электромобили: трёхголовый дракон и танка с китайской ракетой Новости
Дюймовочка, Чебурашка и Карлсон из ваты: в Творческом лицее работает выставка героев советских мультфильмов — этому мастерству здесь готовы научить всех желающих Новости
Институт экономики, управления и психологии (ЭУП) НИУ МИЭТ открывает двери в новые возможности Реклама
Тройная наглость: BMW без номеров припарковали на газоне и пешеходной дорожке. Что делать в таком случае Новости
Вернуть брошенную машину будет стоить почти четыре тысячи рублей Новости
Колледж МИЭТ выпустил первых техников для микроэлектроники Новости
Дождевую канализацию на тротуарах засыпают в ходе благоустройства — строители заверяют, что это современный подход и луж не будет Новости
Лисица вышла погулять ночью на детскую площадку в лесу. Что делать при встрече с ней Новости
Против кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Ивана Ульянченко снова выставили человека с похожей фамилией от партии с похожим названием Новости
Высшее образование на стыке знаний в НИУ МИЭТ Реклама
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 18-19 июля в Зеленограде Новости
Падел-клуб с семью кортами открылся в «Зеленопарке» Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 18-19 июля и новую неделю Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру