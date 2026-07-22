В Москве завершился основной период ЕГЭ и ЕГЭ. Число стобалльников по сравнению с прошлым годом выросло вдвое, а в Зеленограде выпускники получили как минимум 60 максимальных результатов по разным предметам ЕГЭ.

Однако важно и то, как много учеников получают просто хорошие результаты — посмотрели, в каких зеленоградских школах больше всего таких учеников на выпускных экзаменах.

Правда, сравнивать школы по этим показателям без учета числа выпускников, было бы некорректно — крупные школы будут выигрывать у маленьких.

В конце августа «Зеленоград.ру» выпустит рейтинг школ по результатам ЕГЭ — с учётом не только стобалльников, но и общих показателей выпускников.