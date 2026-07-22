В Москве завершился основной период ЕГЭ и ЕГЭ. Число стобалльников по сравнению с прошлым годом выросло вдвое, а в Зеленограде выпускники получили как минимум 60 максимальных результатов по разным предметам ЕГЭ.
Однако важно и то, как много учеников получают просто хорошие результаты — посмотрели, в каких зеленоградских школах больше всего таких учеников на выпускных экзаменах.
Правда, сравнивать школы по этим показателям без учета числа выпускников, было бы некорректно — крупные школы будут выигрывать у маленьких.
В конце августа «Зеленоград.ру» выпустит рейтинг школ по результатам ЕГЭ — с учётом не только стобалльников, но и общих показателей выпускников.
Больше всего выпускников, набравших не менее 220 баллов за три экзамена, было в следующих зеленоградских школах:
- Школа 1557 — 150
- Школа 1194 — 123
- Школа 853 — 85
- Школа 2045 — 61
- Школа 1353 — 61
- Школа 1150 — 52
- Школа 618 — 44
- Школа 1528 — 42
- Школа 1151 — 26
- Школа 609 — 24
- Школа 1912 — 15
- Школа 719 — 10
- Школа 854 — 6
- «Гармония» — 4
- «Глобус» — 4
- Школа святителя Филарета — 1
Больше всего выпускников, набравших не менее 12 баллов за три экзамена, было в следующих зеленоградских школах:
- Школа 1194 — 239
- Школа 1557 — 194
- Школа 853 — 168
- Школа 1150 — 162
- Школа 1353 — 160
- Школа 1528 — 136
- Школа 1151 — 133
- Школа 2045 — 123
- Школа 618 — 97
- Школа 609 — 65
- Школа 854 — 53
- Школа 1912 — 45
- Школа 719 — 34
- «Согласие» — 13
- «Глобус» — 12
- «Звонница» — 7
- «Гармония» — 4
- Школа святителя Филарета — 4
В этом году 14 тысяч московских выпускников воспользовались возможностью пересдать один предмет и больше десяти тысяч улучшили результат. После пересдачи 56 человек получили 100 баллов, двое стали 300-балльниками, 14 — 200-балльниками.