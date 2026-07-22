Экзамены завершены: что известно о результатах зеленоградских школ 22.07.2026 ZELENOGRAD.RU

В Москве завершился основной период ЕГЭ и ЕГЭ. Число стобалльников по сравнению с прошлым годом выросло вдвое, а в Зеленограде выпускники получили как минимум 60 максимальных результатов по разным предметам ЕГЭ.

Однако важно и то, как много учеников получают просто хорошие результаты — посмотрели, в каких зеленоградских школах больше всего таких учеников на выпускных экзаменах.

Правда, сравнивать школы по этим показателям без учета числа выпускников, было бы некорректно — крупные школы будут выигрывать у маленьких.

В конце августа «Зеленоград.ру» выпустит рейтинг школ по результатам ЕГЭ — с учётом не только стобалльников, но и общих показателей выпускников.

Хорошие результаты по ЕГЭ

Больше всего выпускников, набравших не менее 220 баллов за три экзамена, было в следующих зеленоградских школах:

  • Школа 1557 — 150
  • Школа 1194 — 123
  • Школа 853 — 85
  • Школа 2045 — 61
  • Школа 1353 — 61
  • Школа 1150 — 52
  • Школа 618 — 44
  • Школа 1528 — 42
  • Школа 1151 — 26
  • Школа 609 — 24
  • Школа 1912 — 15
  • Школа 719 — 10
  • Школа 854 — 6
  • «Гармония» — 4
  • «Глобус» — 4
  • Школа святителя Филарета — 1

Хорошие результаты по ОГЭ

Больше всего выпускников, набравших не менее 12 баллов за три экзамена, было в следующих зеленоградских школах:

  • Школа 1194 — 239
  • Школа 1557 — 194
  • Школа 853 — 168
  • Школа 1150 — 162
  • Школа 1353 — 160
  • Школа 1528 — 136
  • Школа 1151 — 133
  • Школа 2045 — 123
  • Школа 618 — 97
  • Школа 609 — 65
  • Школа 854 — 53
  • Школа 1912 — 45
  • Школа 719 — 34
  • «Согласие» — 13
  • «Глобус» — 12
  • «Звонница» — 7
  • «Гармония» — 4
  • Школа святителя Филарета — 4

Пересдача дала ещё 56 стобалльников по Москве

В этом году 14 тысяч московских выпускников воспользовались возможностью пересдать один предмет и больше десяти тысяч улучшили результат. После пересдачи 56 человек получили 100 баллов, двое стали 300-балльниками, 14 — 200-балльниками.

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Метки:
общеобразовательная школа, подростки, егэ, экзамены, статистика, результаты
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