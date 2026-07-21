Татьяна Васильева и Станислав Садальский сыграют на одной сцене после большого перерыва — 7 ноября в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 1500 рублей 21.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Легендарных артистов советского и российского театра и кино зеленоградцы увидят в спектакле «Любовь на бис», который напоминает поговорку «седина в бороду, бес в ребро». В центре сюжета — муж, жена, долгие годы супружества и неожиданная измена с юной красавицей.

Татьяна Васильева — народная артистка РФ, Стас Садальский — заслуженный артист РСФСР. В комедии «Любовь на бис» артисты снова сыграют в дуэте после почти десятилетнего перерыва.

В продаже появились билеты стоимостью от 1500 до 5000 рублей, сейчас выбор мест большой.

«Любовь на бис» — это динамичная комедия положений с элементами психологической драмы. Спектакль Театра «Миллениум» повествует о запутанных семейных тайнах и отношениях, которые раскрываются через искрометную игру актеров.

По сюжету Иннокентий Петрович хочет освежить свою унылую личную жизнь и соблазняет девушку Соню. Несмотря на большую разницу в возрасте, Соня отвечает ему взаимностью. Об измене узнает жена Иннокентия Петровича — Регина. Пытаясь разоблачить любовников, Регина открывает дверь шкафа, полного скелетов. И теперь жене, мужу и его любовнице предстоит вместе справиться с неразберихой, от которой голова у всех идет кругом…

Татьяна Васильева 15 лет служила на сцене Театра сатиры, после этого работала в Театре Маяковского и «Школе современной пьесы». В ее фильмографии более 150 работ, включая такие культовые картины, как «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Самая обаятельная и привлекательная». Зрители любят актрису за уникальную харизму и узнаваемый стиль игры.

Станислав Садальский снискал народную любовь за роль карманника Кирпича в легендарном телесериале «Место встречи изменить нельзя», а также яркие образы в фильмах «О бедном гусаре замолвите слово» и «Белые росы». Помимо съемок в кино и активной игры в антрепризных спектаклях, Садальский известен как журналист, публицист и популярный блогер, смело комментирующий культурную жизнь.

Дарья Пармененкова — востребованная молодая актриса театра и кино, известная российскому зрителю по главным ролям в мини-сериалах и фильмах на телеканалах «ТВ Центр» и «Домашний».

Спектакль покажут 7 ноября (это суббота) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 2 часа без антракта, возрастное ограничение — 16+.

Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/spektakli/spektakl-lyubov-na-bis

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
афиша, культурный центр (дк) "зеленоград"
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Инди-рок-группа «Кауч сёрфинг» впервые выступит в Зеленограде — 24 июля в клубе «Кинематограф» Новости
Картофельное кафе открылось в фудмоле «Станция» на Крюковской площади Новости
Авторские коллекции украшений от ведущих европейских и российских дизайнеров Реклама
Талантливые дети споют фрагменты известных мюзиклов — послушать можно в полдень 24 июля на площади Юности Новости
Популярные сказки «Руслан и Людмила» и «Щелкунчик» с музыкой и песочной анимацией покажут на сцене ДК МИЭТ — в продаже появились билеты от 1200 рублей Новости
Уникальная летняя акция в стоматологии «Никор» — скидки до 30%! Реклама
Ретро-концерт, посвященный творчеству Владимира Высоцкого — 24 июля возле Зеленограда Новости
Удобную остановку автобусов отменили у 22-го микрорайона — замены ей может не быть до 2030 года Новости
Комедия положений «Очень запутанная история» с популярными актерами театра и кино — 24 сентября в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 1000 рублей Новости
В Зеленограде открылся магазин-сервис для ремонта дома и квартиры Реклама
Подросток избивал лежащего мальчика в 10-м микрорайоне. Проходившая мимо женщина остановила драку — на неё тоже напали Новости
Жителей зеленоградского Малино периодически запирают грузовики. Другого выезда у них нет Новости
Виновника сброса загрязняющих веществ в пруд в 1-м микрорайоне пытаются найти с помощью полиции Новости
Переезд без суеты и лишних переживаний с «Я ЛЮБЛЮ ПЕРЕЕЗД» Реклама
Беспилотник упал рядом с автомобилем на федеральной трассе в Подмосковье — пострадал человек Новости
На площади Юности появились новые детские электромобили: трёхголовый дракон и танка с китайской ракетой Новости
Дюймовочка, Чебурашка и Карлсон из ваты: в Творческом лицее работает выставка героев советских мультфильмов — этому мастерству здесь готовы научить всех желающих Новости
Институт экономики, управления и психологии (ЭУП) НИУ МИЭТ открывает двери в новые возможности Реклама
Тройная наглость: BMW без номеров припарковали на газоне и пешеходной дорожке. Что делать в таком случае Новости
Вернуть брошенную машину будет стоить почти четыре тысячи рублей Новости
Колледж МИЭТ выпустил первых техников для микроэлектроники Новости
Дождевую канализацию на тротуарах засыпают в ходе благоустройства — строители заверяют, что это современный подход и луж не будет Новости
Лисица вышла погулять ночью на детскую площадку в лесу. Что делать при встрече с ней Новости
Против кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Ивана Ульянченко снова выставили человека с похожей фамилией от партии с похожим названием Новости
Высшее образование на стыке знаний в НИУ МИЭТ Реклама
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 18-19 июля в Зеленограде Новости
Падел-клуб с семью кортами открылся в «Зеленопарке» Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 18-19 июля и новую неделю Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру