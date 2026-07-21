По сюжету Иннокентий Петрович хочет освежить свою унылую личную жизнь и соблазняет девушку Соню. Несмотря на большую разницу в возрасте, Соня отвечает ему взаимностью. Об измене узнает жена Иннокентия Петровича — Регина. Пытаясь разоблачить любовников, Регина открывает дверь шкафа, полного скелетов. И теперь жене, мужу и его любовнице предстоит вместе справиться с неразберихой, от которой голова у всех идет кругом…



Татьяна Васильева 15 лет служила на сцене Театра сатиры, после этого работала в Театре Маяковского и «Школе современной пьесы». В ее фильмографии более 150 работ, включая такие культовые картины, как «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Самая обаятельная и привлекательная». Зрители любят актрису за уникальную харизму и узнаваемый стиль игры.



Станислав Садальский снискал народную любовь за роль карманника Кирпича в легендарном телесериале «Место встречи изменить нельзя», а также яркие образы в фильмах «О бедном гусаре замолвите слово» и «Белые росы». Помимо съемок в кино и активной игры в антрепризных спектаклях, Садальский известен как журналист, публицист и популярный блогер, смело комментирующий культурную жизнь.



Дарья Пармененкова — востребованная молодая актриса театра и кино, известная российскому зрителю по главным ролям в мини-сериалах и фильмах на телеканалах «ТВ Центр» и «Домашний».



Спектакль покажут 7 ноября (это суббота) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).



Продолжительность — 2 часа без антракта, возрастное ограничение — 16+.



Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/spektakli/spektakl-lyubov-na-bis



Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71