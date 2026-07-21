Как пишут организаторы, мудрость спектакля, которую поймут во время просмотра дети — в том, что любой поступок сначала нужно хорошо обдумать, а также что не каждому хитрецу следует слепо доверять, не обсудив его слова с другими.

В продаже появились билеты стоимостью от 800 до 2000 рублей, сейчас выбор мест большой.

Спектакль покажут 11 октября (это воскресенье) в 12:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 1 час, возрастное ограничение — 6+.

Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/detyam/muzikalniy-spektakl-puteshestviya-gullivera

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71. .