На площадке на 63-м километре установили 13 зарядных станций, на 75-м — 14. Мощность быстрых зарядок составляет от 150 до 210 киловатт, медленных — до 22 киловатт. Самая мощная станция рассчитана в том числе на зарядку электробусов.

На территории уже открыты парковки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки и места для выгула собак. Внутри сервисных зданий продолжается отделка ресторанов, кафе и минимаркетов. Их обещают открыть до конца 2026 года.

«Автодор» называет новые хабы крупнейшими в стране, но не уточняет, по какому показателю их сравнивали с другими зарядными комплексами.

Тарифы, способы оплаты, оператор зарядок, приложение для их запуска и типы разъёмов в официальных сообщениях не указаны. Эти данные стоит проверить перед поездкой.