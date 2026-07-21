На открытой сцене Озеропарка выступит Федор Уваров — участник вокального шоу «Голос» на Первом канале, профессиональный скрипач и артист мюзиклов «Остров сокровищ», «Белоснежка», «Волшебник Изумрудного города» и «Алиса».
Концерт начнется в 18:00 на открытой сцене.Вход свободный. Возрастная рекомендация — 6+
По текущему прогнозу — в четверг вечером тепло, солнце и без осадков.
О проекте «Музыкальные четверги»
Летом в рамках проекта «Музыкальные четверги» запланированы концерты на сцене Озеропарка каждый четверг в 18:00. В случае дождей концерты переносят с открытой сцены в крытый белый шатер.
Концерт пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05