Работа в офисе: г. Зеленоград, Восточная зона. Оформление по ТК РФ, стабильная заработная плата, современное рабочее место, корпоративная мобильная связь, поддержка на старте и система менторства.

Открытые вакансии

Главный специалист ТХ/руководитель отдела (водоочистка)

Компания ищет опытного технического специалиста, который готов взять на себя управление технологическим направлением в сфере водоочистки. В задачи входит проверка и контроль технологических расчетов, подбор и компоновка оборудования, разработка технологических схем, подготовка технической документации и координация работы команды.

Что предлагает компания:

участие в масштабных проектах в сфере водоочистки и водоподготовки;

прозрачная система мотивации, выплаты по итогам работ;

возможность профессиональной реализации на позиции технического лидера;

график 5/2 с 9:00 до 18:00

Инженер АСУ ТП

СТОВ ищет специалиста для разработки документации на шкафы управления и программирования ПЛК. Важны опыт работы с AutoCAD и контроллерами. Практические навыки в EPLAN, ISPSoft и CodesysV3 будут преимуществом.

Что предлагает компания:

участие в реальных производственных проектах;

доход обсуждается индивидуально в зависимости от квалификации;

график 5/2 с 9:00 до 18:00

Инженер ПНР (водоочистка, водоподготовка)

СТОВ приглашает специалистов для проведения пусконаладочных работ водоочистного оборудования, диагностики и устранения неисправностей и обучения персонала заказчика.

Что предлагает компания:

стабильную заработную плату;

командировки на объекты заказчика с полной компенсацией расходов;

премии за реализацию и сдачу работ.

Подробнее о вакансиях компании

Откликнуться: hr@stowater.com