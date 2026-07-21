Работа в офисе: г. Зеленоград, Восточная зона. Оформление по ТК РФ, стабильная заработная плата, современное рабочее место, корпоративная мобильная связь, поддержка на старте и система менторства.
Открытые вакансии
Главный специалист ТХ/руководитель отдела (водоочистка)
Компания ищет опытного технического специалиста, который готов взять на себя управление технологическим направлением в сфере водоочистки. В задачи входит проверка и контроль технологических расчетов, подбор и компоновка оборудования, разработка технологических схем, подготовка технической документации и координация работы команды.
Что предлагает компания:
участие в масштабных проектах в сфере водоочистки и водоподготовки;
прозрачная система мотивации, выплаты по итогам работ;
возможность профессиональной реализации на позиции технического лидера;
график 5/2 с 9:00 до 18:00
Инженер АСУ ТП
СТОВ ищет специалиста для разработки документации на шкафы управления и программирования ПЛК. Важны опыт работы с AutoCAD и контроллерами. Практические навыки в EPLAN, ISPSoft и CodesysV3 будут преимуществом.
Что предлагает компания:
участие в реальных производственных проектах;
доход обсуждается индивидуально в зависимости от квалификации;
Инженер ПНР (водоочистка, водоподготовка)
СТОВ приглашает специалистов для проведения пусконаладочных работ водоочистного оборудования, диагностики и устранения неисправностей и обучения персонала заказчика.
Что предлагает компания:
стабильную заработную плату;
командировки на объекты заказчика с полной компенсацией расходов;
премии за реализацию и сдачу работ.
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Откликнуться: hr@stowater.com