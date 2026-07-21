Приехавшие росгвардейцы обратили внимание на одну из комнат — она была заперта изнутри. Открыв дверь, сотрудники нашли за шкафом 19-летнего мужчину.

По предварительным данным, молодой человек успел вскрыть два сейфа и забрать оттуда четыре тысячи в иностранной валюте и ювелирные изделия. В Росгвардии не уточнили, валюту какой страны он пытался украсть и какова стоимость украшений.

Квартирные кражи в Зеленограде в последние годы стали редкостью. При этом значительную часть преступлений составляет мошенничество, когда деньги в итоге похищают с банковских счетов, обманывая людей по телефону и в интернете. Продолжаются и обычные кражи — в общественных местах, автобусах и подъездах.