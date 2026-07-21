Предоплату за сорванный ремонт доказали перепиской — с подрядчика взыскали в два раза больше долга 21.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Житель заключил договор на замену крыши дома в Андреевке и передал подрядчику 360 тысяч рублей наличными. Работы тот не начал, вернул только 100 тысяч, а квитанции или расписки об оплате у заказчика не было. Тем не менее передачу денег удалось доказать в суде — с предпринимателя взыскали свыше полумиллиона рублей.

Работы должны были начаться 30 июня и завершиться 7 июля 2025 года. К установленному сроку подрядчик не приступил к работам даже на начальном этапе. Позднее он вернул заказчику 100 тысяч рублей, но оставшиеся 260 тысяч не выплатил.

Предоплата составляла половину стоимости ремонта. Заказчик передал её наличными по просьбе подрядчика, однако документ о получении денег предприниматель не выдал.

Передачу наличных заказчик подтверждал в суде договором, банковскими документами о снятии денег в день его заключения и перепиской в WhatsApp. В сообщениях подрядчик признал, что получил предоплату, и сообщил, что не намерен возвращать её полностью.

Суд учёл совокупность этих доказательств. Само по себе снятие наличных не подтверждает их передачу конкретному человеку, однако в этом случае банковские документы дополнялись договором и перепиской с признанием получения денег.

В ноябре 2025 года заказчик направил подрядчику письменную претензию с требованием вернуть предоплату. Ответа он не получил, оставшиеся деньги возвращены не были, после чего потребитель обратился в Зеленоградский районный суд.

Суд установил, что предприниматель нарушил предусмотренные договором сроки, не выполнил никаких работ и без оснований удерживал деньги заказчика. Подрядчик в судебное заседание не пришёл и изложенные потребителем обстоятельства не оспорил.

С предпринимателя взыскали 260 тысяч рублей оставшейся предоплаты, 100 тысяч рублей неустойки, 180 тысяч рублей штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя и 35 тысяч рублей расходов на юридические услуги. Общая сумма составила 575 тысяч рублей — в 2,2 раза больше первоначального долга.

Вывод для заказчиков и подрядчиков

Отсутствие расписки или кассового чека не означает, что передачу наличных невозможно доказать. В суде могут учитываться договор, банковские операции, переписка, признание долга и другие связанные между собой доказательства. При этом одной выписки о снятии денег или одного сообщения может оказаться недостаточно.

Если бы подрядчик добровольно вернул оставшиеся 260 тысяч рублей после получения претензии, он мог бы избежать потребительского штрафа и части судебных расходов. Из-за отказа урегулировать спор его обязательства выросли ещё на 315 тысяч рублей.

При нарушении прав потребителя подрядчику можно направить письменную претензию, сохранив подтверждение её отправки. Бесплатные консультации предоставляет московское управление Роспотребнадзора по телефону 8-495-539-36-96. Составить претензию или исковое заявление также можно с помощью сервиса «Электронный помощник» на портале потребителя Москвы.

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