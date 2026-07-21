«Финист» — российский электропоезд, который выпускают «Уральские локомотивы». Его называют полностью импортозамещённым аналогом «Ласточки».



Какие точно маршруты обслуживает «Финист», точно неизвестно — официально об этом пока не сообщают. Очевидцы сообщают о поезде 6606 «Москва — Конаково», но это не точно.



Несколько отраслевых каналов утверждают, что «Финисты» понадобились из-за нехватки исправных «Ласточек», а замена будет временной.



Косвенно версию о нехватке составов подтверждают недавние изменения. С 9 июля часть поездов категории «Ласточка-комфорт» ходит по пять вагонов вместо привычных десяти. В предупреждении «Яндекс Расписаний» это объясняли техническими обстоятельствами.



О возможной нехватке «Ласточек» отраслевые источники говорили ещё год назад. Тогда один из «Финистов» заметили в депо Крюково, а тематические каналы предположили, что новые поезда могут выйти на МЦД-3 из-за частых ремонтов «Ласточек» ЭС2Г.



Позднее МТППК сообщила редакции «Зеленоград.ру», что замеченный в Крюково «Финист» приехал на техническое обслуживание. Перевозчик утверждал, что не планирует обслуживать поездами «Финистами» пассажирские рейсы от Ленинградского вокзала до Крюково, Клина, Конаково и Твери ни в 2025-м, ни в 2026 году.



Пока неизвестно, изменились ли планы перевозчика или нынешний выход стал внеплановой подменой из-за проблем с подвижным составом. Спросим об этом МТППК и вернёмся с ответом.