Новый российский электропоезд ЭС104 «Финист» заметили пассажиры. Отраслевые каналы связывают временную замену с нехваткой исправных «Ласточек», но перевозчик эту причину пока не подтверждал. При этом ранее МТППК уверял «Зеленоград.ру», что не планирует запускать такие поезда до конца 2026 года.
«Финист» — российский электропоезд, который выпускают «Уральские локомотивы». Его называют полностью импортозамещённым аналогом «Ласточки».
Какие точно маршруты обслуживает «Финист», точно неизвестно — официально об этом пока не сообщают. Очевидцы сообщают о поезде 6606 «Москва — Конаково», но это не точно.
Несколько отраслевых каналов утверждают, что «Финисты» понадобились из-за нехватки исправных «Ласточек», а замена будет временной.
Косвенно версию о нехватке составов подтверждают недавние изменения. С 9 июля часть поездов категории «Ласточка-комфорт» ходит по пять вагонов вместо привычных десяти. В предупреждении «Яндекс Расписаний» это объясняли техническими обстоятельствами.
О возможной нехватке «Ласточек» отраслевые источники говорили ещё год назад. Тогда один из «Финистов» заметили в депо Крюково, а тематические каналы предположили, что новые поезда могут выйти на МЦД-3 из-за частых ремонтов «Ласточек» ЭС2Г.
Позднее МТППК сообщила редакции «Зеленоград.ру», что замеченный в Крюково «Финист» приехал на техническое обслуживание. Перевозчик утверждал, что не планирует обслуживать поездами «Финистами» пассажирские рейсы от Ленинградского вокзала до Крюково, Клина, Конаково и Твери ни в 2025-м, ни в 2026 году.
Пока неизвестно, изменились ли планы перевозчика или нынешний выход стал внеплановой подменой из-за проблем с подвижным составом. Спросим об этом МТППК и вернёмся с ответом.