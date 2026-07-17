Падел-клуб с семью кортами открылся в «Зеленопарке» 17.07.2026 ZELENOGRAD.RU

В новом падел-клубе El Campo пять стандартных кортов для игры два на два и два уменьшенных — для двух игроков. Также есть раздевалки с душевыми и зона отдыха.

Клуб работает ежедневно с 7:00 до 23:00. У него отдельный вход — справа от батутного парка «Атмосфера».

Аренда стандартного корта стоит 3000 рублей в час по будням до 15:00 и 4000 рублей вечером, в выходные и праздники. Уменьшенный корт можно арендовать за 2200-2800 рублей в час. Прокат ракетки и трёх мячей обойдётся ещё в 500 рублей.

Для новичков предусмотрена часовая вводная тренировка с тренером: его работа бесплатна, но аренду корта нужно оплатить. Воспользоваться предложением можно один раз, ракетки и мячи предоставляют.

Падел появился в Мексике в 1969 году. По устройству игры он напоминает теннис, но проводится на меньшем корте, окружённом стеклянными стенами: от них мяч может отскакивать во время розыгрыша.

Забронировать корт можно на сайте клуба или по телефону 8-925-427-77-17. В клубе также заявлены индивидуальные, групповые и корпоративные тренировки, детская академия, турниры и мастер-классы.

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