В новом падел-клубе El Campo пять стандартных кортов для игры два на два и два уменьшенных — для двух игроков. Также есть раздевалки с душевыми и зона отдыха.
Клуб работает ежедневно с 7:00 до 23:00. У него отдельный вход — справа от батутного парка «Атмосфера».
Аренда стандартного корта стоит 3000 рублей в час по будням до 15:00 и 4000 рублей вечером, в выходные и праздники. Уменьшенный корт можно арендовать за 2200-2800 рублей в час. Прокат ракетки и трёх мячей обойдётся ещё в 500 рублей.
Для новичков предусмотрена часовая вводная тренировка с тренером: его работа бесплатна, но аренду корта нужно оплатить. Воспользоваться предложением можно один раз, ракетки и мячи предоставляют.
Падел появился в Мексике в 1969 году. По устройству игры он напоминает теннис, но проводится на меньшем корте, окружённом стеклянными стенами: от них мяч может отскакивать во время розыгрыша.
Забронировать корт можно на сайте клуба или по телефону 8-925-427-77-17. В клубе также заявлены индивидуальные, групповые и корпоративные тренировки, детская академия, турниры и мастер-классы.