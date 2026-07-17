Для новичков предусмотрена часовая вводная тренировка с тренером: его работа бесплатна, но аренду корта нужно оплатить. Воспользоваться предложением можно один раз, ракетки и мячи предоставляют.



Падел появился в Мексике в 1969 году. По устройству игры он напоминает теннис, но проводится на меньшем корте, окружённом стеклянными стенами: от них мяч может отскакивать во время розыгрыша.