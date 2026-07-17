18 июля, суббота, 10:00 — познакомят с такими направлениями:



— Информационные системы и технологии

— Прикладная математика

— Биотехнические системы и технологии

— Информационная безопасность



25 июля, суббота, 10:00 — познакомят с такими направлениями:



— Техносферная безопасность

— Наноматериалы

— Материаловедение и технология материалов



В программе экскурсии:



— рассказ об архитектурном комплексе университета (посещение главного корпуса)

— встреча с представителями направлений подготовки (в соответствии с графиком)

— знакомство с внеучебной деятельностью студентов



Продолжительность экскурсии — 1,5-2 часа.



Регистрация: https://abiturient.ru/page/152265



Задать вопросы: dcg@miee.ru



15 августа пройдет еще одна ознакомительная экскурсия — для направлений:



— Правовое обеспечение национальной безопасности

— Математика и компьютерные науки

— Психология

— Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)



Собираются обычно у первого корпуса (центральный корпус, вход в который расположен по адресу: площадь Шокина, дом 1).