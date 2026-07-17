Зеленоградский технический вуз приглашает абитуриентов в очном формате познакомиться с университетом, его историей, кафедрами и институтами.
На экскурсиях расскажут о направлениях подготовки, покажут действующие лаборатории и ответят на вопросы.
На момент публикации регистрация на обе даты открыта.
18 июля, суббота, 10:00 — познакомят с такими направлениями:
— Информационные системы и технологии
— Прикладная математика
— Биотехнические системы и технологии
— Информационная безопасность
25 июля, суббота, 10:00 — познакомят с такими направлениями:
— Техносферная безопасность
— Наноматериалы
— Материаловедение и технология материалов
В программе экскурсии:
— рассказ об архитектурном комплексе университета (посещение главного корпуса)
— встреча с представителями направлений подготовки (в соответствии с графиком)
— знакомство с внеучебной деятельностью студентов
Продолжительность экскурсии — 1,5-2 часа.
Регистрация: https://abiturient.ru/page/152265
Задать вопросы: dcg@miee.ru
15 августа пройдет еще одна ознакомительная экскурсия — для направлений:
— Правовое обеспечение национальной безопасности
— Математика и компьютерные науки
— Психология
— Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Собираются обычно у первого корпуса (центральный корпус, вход в который расположен по адресу: площадь Шокина, дом 1).