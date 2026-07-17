Выставка «Вдох» собрана как цельная история: художница отбирала работы по смысловому и визуальному содержанию общей композиции. В центре этой истории — природа, главная тема работ автора.
Наталья говорит, что видит человека частью природы и поэтому почти не пишет индустриальные пейзажи. На её картинах — вода, горы и бескрайние пространства, через которые художница передаёт состояние тишины, созерцания и связи с природой.
На фото: «Пара на пруду», «Ирисы», «Вечер в горах. Фаны», «Южное солнце. Пераст», «Дыхание олеандра», «Прохлада гор», «Запахло весной», «Поток», «Пион гунби»
Интерес к рисованию у Натальи появился в детстве: в семье его поддерживали, отец тоже занимался живописью. В художественную школу она не ходила, но говорит, что важную роль сыграл школьный учитель ИЗО.
«В гимназии 1528 у меня был очень хороший преподаватель ИЗО — Николай Николаевич Никулин. Все, кто у него учился, до сих пор вспоминают его добрым словом. Он поддерживал мою любовь к творчеству», — рассказывает Наталья.
К регулярным занятиям живописью Наталья вернулась около десяти лет назад — в художественной мастерской при музее Зеленограда. До этого она пробовала разные направления: дизайн, иллюстрацию, цифровую графику, скетчинг. Сейчас Наталья — член Союза художников Зеленограда.
Наталья регулярно пишет на пленэрах — с натуры, при естественном освещении. В Зеленограде у неё есть несколько любимых мест для прогулок и работы: Быково болото, Никольский пруд, Чёрное озеро и парковая зона в новом городе, где цветут розы.
Картина у художницы часто начинается не с готовой картинки, а с состояния — спокойствия, умиротворения. Пленэрный этюд может появиться за 10-15 минут, а студийная работа иногда ждёт завершения месяцами.
Выставка «Вдох» — не первая для Натальи. Она участвует в разных выставках по России, в том числе в благотворительных проектах.
Выставка проходит в библиотеке в корпусе 232 до 28 августа. Время работы: со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. Санитарные дни — 28 июля и 25 августа.
Работы зеленоградской художницы можно купить, связавшись с ней в телеграме: https://t.me/s/natasha_varenik