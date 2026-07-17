От детского интереса — к собственной живописи

Интерес к рисованию у Натальи появился в детстве: в семье его поддерживали, отец тоже занимался живописью. В художественную школу она не ходила, но говорит, что важную роль сыграл школьный учитель ИЗО.



«В гимназии 1528 у меня был очень хороший преподаватель ИЗО — Николай Николаевич Никулин. Все, кто у него учился, до сих пор вспоминают его добрым словом. Он поддерживал мою любовь к творчеству», — рассказывает Наталья.

К регулярным занятиям живописью Наталья вернулась около десяти лет назад — в художественной мастерской при музее Зеленограда. До этого она пробовала разные направления: дизайн, иллюстрацию, цифровую графику, скетчинг. Сейчас Наталья — член Союза художников Зеленограда.



Наталья регулярно пишет на пленэрах — с натуры, при естественном освещении. В Зеленограде у неё есть несколько любимых мест для прогулок и работы: Быково болото, Никольский пруд, Чёрное озеро и парковая зона в новом городе, где цветут розы.



Картина у художницы часто начинается не с готовой картинки, а с состояния — спокойствия, умиротворения. Пленэрный этюд может появиться за 10-15 минут, а студийная работа иногда ждёт завершения месяцами.



Выставка «Вдох» — не первая для Натальи. Она участвует в разных выставках по России, в том числе в благотворительных проектах.



Выставка проходит в библиотеке в корпусе 232 до 28 августа. Время работы: со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. Санитарные дни — 28 июля и 25 августа.



Работы зеленоградской художницы можно купить, связавшись с ней в телеграме: https://t.me/s/natasha_varenik