Живопись маслом о величии природы: выставка зеленоградской художницы Натальи Вареник 17.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Выставка «Вдох» собрана как цельная история: художница отбирала работы по смысловому и визуальному содержанию общей композиции. В центре этой истории — природа, главная тема работ автора.

Наталья говорит, что видит человека частью природы и поэтому почти не пишет индустриальные пейзажи. На её картинах — вода, горы и бескрайние пространства, через которые художница передаёт состояние тишины, созерцания и связи с природой.

На фото: «Пара на пруду», «Ирисы», «Вечер в горах. Фаны», «Южное солнце. Пераст», «Дыхание олеандра», «Прохлада гор», «Запахло весной», «Поток», «Пион гунби»

От детского интереса — к собственной живописи

Интерес к рисованию у Натальи появился в детстве: в семье его поддерживали, отец тоже занимался живописью. В художественную школу она не ходила, но говорит, что важную роль сыграл школьный учитель ИЗО.

«В гимназии 1528 у меня был очень хороший преподаватель ИЗО — Николай Николаевич Никулин. Все, кто у него учился, до сих пор вспоминают его добрым словом. Он поддерживал мою любовь к творчеству», — рассказывает Наталья.

К регулярным занятиям живописью Наталья вернулась около десяти лет назад — в художественной мастерской при музее Зеленограда. До этого она пробовала разные направления: дизайн, иллюстрацию, цифровую графику, скетчинг. Сейчас Наталья — член Союза художников Зеленограда.

Наталья регулярно пишет на пленэрах — с натуры, при естественном освещении. В Зеленограде у неё есть несколько любимых мест для прогулок и работы: Быково болото, Никольский пруд, Чёрное озеро и парковая зона в новом городе, где цветут розы.

Картина у художницы часто начинается не с готовой картинки, а с состояния — спокойствия, умиротворения. Пленэрный этюд может появиться за 10-15 минут, а студийная работа иногда ждёт завершения месяцами.

Выставка «Вдох» — не первая для Натальи. Она участвует в разных выставках по России, в том числе в благотворительных проектах.

Выставка проходит в библиотеке в корпусе 232 до 28 августа. Время работы: со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. Санитарные дни — 28 июля и 25 августа.

Работы зеленоградской художницы можно купить, связавшись с ней в телеграме: https://t.me/s/natasha_varenik

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Метки:
выставка, библиотека, живопись зеленограда
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