Понтонные пирсы на Городском пруду убрали из-за риска травм. Очевидную опасность не учли при проектировании 17.07.2026 ZELENOGRAD.RU

«Понтонные конструкции изначально разрабатывались как видовые пространства и смотровые площадки, исключающие их эксплуатацию в качестве трамплина для прыжков в воду», — ответили в префектуре на вопрос «Зеленоград.ру» о причинах демонтажа пирсов, которые недавно появились на популярном месте отдыха.

В этом месте маленькая глубина — прыжки с пирса могли бы привести к травмам. Рядом с пирсами установили знаки, запрещающие нырять, но они не помогли: случаев прыжков становилось всё больше. Кроме того, подростки раскачивали конструкции, собираясь группами по краям, объяснили в префектуре. Были ли реальные травмы, в ответе не сказано.

Кроме того, подростки раскачивали конструкции, собираясь группами по краям, объяснили в префектуре. Были ли реальные травмы, не уточнили.

Почему такой предсказуемый сценарий использования не учли ещё при проектировании, в префектуре не пояснили. Тем более что на Городском пруду люди уже несколько лет прыгали в воду с ограждения набережной. Поэтому использование новых пирсов в качестве трамплина было не неожиданностью, а одним из наиболее очевидных сценариев.

При проектировании общественных пространств недостаточно исходить только из того, как объект предполагается использовать по замыслу авторов. Нужно учитывать и очевидные сценарии фактического использования.

Более того: для понтонных сооружений отдельно оценивают устойчивость при неравномерной нагрузке, крен, ограждения, возможность падения в воду и безопасный выход из неё. Запрещающие знаки могут быть дополнительной мерой, но не заменяют конструктивной безопасности.

Странно, если в префектуре не знали о многолетней практике прыжков с набережной. Ещё страннее — если знали, но не учли её при проектировании.

В итоге проблему решили самым простым способом — убрали сами понтоны. Сейчас конструкции хранятся на складе «Жилищника». Вернут ли их на Городской пруд и как будут использовать дальше, неизвестно.

В префектуре не назвали сумму бюджетных расходов на проектирование, закупку, установку и демонтаж конструкций. Не ответили и на вопросы о том, кто проверял безопасность понтонов и принимал работы и кто отвечает за ошибки проектирования. «Зеленоград.ру» направит повторный запрос.

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Метки:
большой городской пруд, купание
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