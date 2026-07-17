В этом месте маленькая глубина — прыжки с пирса могли бы привести к травмам. Рядом с пирсами установили знаки, запрещающие нырять, но они не помогли: случаев прыжков становилось всё больше. Кроме того, подростки раскачивали конструкции, собираясь группами по краям, объяснили в префектуре. Были ли реальные травмы, в ответе не сказано.



Кроме того, подростки раскачивали конструкции, собираясь группами по краям, объяснили в префектуре. Были ли реальные травмы, не уточнили.

Почему такой предсказуемый сценарий использования не учли ещё при проектировании, в префектуре не пояснили. Тем более что на Городском пруду люди уже несколько лет прыгали в воду с ограждения набережной. Поэтому использование новых пирсов в качестве трамплина было не неожиданностью, а одним из наиболее очевидных сценариев.



При проектировании общественных пространств недостаточно исходить только из того, как объект предполагается использовать по замыслу авторов. Нужно учитывать и очевидные сценарии фактического использования.



Более того: для понтонных сооружений отдельно оценивают устойчивость при неравномерной нагрузке, крен, ограждения, возможность падения в воду и безопасный выход из неё. Запрещающие знаки могут быть дополнительной мерой, но не заменяют конструктивной безопасности.



Странно, если в префектуре не знали о многолетней практике прыжков с набережной. Ещё страннее — если знали, но не учли её при проектировании.



В итоге проблему решили самым простым способом — убрали сами понтоны. Сейчас конструкции хранятся на складе «Жилищника». Вернут ли их на Городской пруд и как будут использовать дальше, неизвестно.



В префектуре не назвали сумму бюджетных расходов на проектирование, закупку, установку и демонтаж конструкций. Не ответили и на вопросы о том, кто проверял безопасность понтонов и принимал работы и кто отвечает за ошибки проектирования. «Зеленоград.ру» направит повторный запрос.