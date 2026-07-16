«Купание в настоящее время не рекомендуется», — сообщили в ведомстве по итогам очередных исследований воды.

На Большом городском пруду ограничения действуют с 19 июня — уже почти месяц. Школьное озеро признали непригодным для купания 3 июля, то есть почти две недели назад. Когда результаты анализов придут в норму, пока неизвестно.

Ограничения особенно некстати перед теплыми выходными. По прогнозу, в субботу воздух прогреется до 25 градусов, в воскресенье — до 26 градусов. Оба дня ожидаются солнечными.

Несмотря на предупреждения, люди продолжают заходить в воду в обоих водоёмах, в том числе вместе с детьми. Посетителям сообщают о неудовлетворительном качестве воды, однако доступ к ней физически не перекрывают.

Тем, кто всё же хочет искупаться, придётся ехать за пределы Зеленограда. Среди ближайших вариантов — озеро Сенеж в Солнечногорске, пляжи Истринского водохранилища или Серебряного Бора в Москве. Перед поездкой стоит проверить актуальный статус конкретного пляжа: ограничения могут вводить и снимать после новых анализов воды.